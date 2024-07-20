国际法院：以色列占领巴勒斯坦领土违法 必须尽快结束

联合国国际法院发表咨询意见，敦促以色列尽快结束对巴勒斯坦领土的非法占领。

总部在海牙的国际法院（International Court of Justice）是应联合国大会请求发表这一咨询意见的。根据国际法院院长纳瓦夫·萨拉姆（Nawaf Salam）星期五（7月19日）宣读的咨询意见，以色列对巴勒斯坦领土的占领违反国际法，因此必须尽快结束其非法占领。此外，以色列在它占领的巴勒斯坦领土上建立定居点的行为同样违反国际法，必须立即停止所有相关活动并撤离所有定居者。以色列还应对巴勒斯坦领土上的“所有自然人或法人”所遭受的损害进行赔偿。

新华社报道，咨询意见指出，所有国家以及包括联合国在内的所有国际组织不得承认以色列对巴勒斯坦领土的非法占领，所有国家不得协助以色列维持其在巴勒斯坦领土上的非法存在。

咨询意见呼吁联合国大会和联合国安全理事会采取相关措施，以尽快结束以色列对巴勒斯坦领土的非法占领。

国际法院是联合国主要司法机关，可以对联合国机构向其提出的法律问题发表不具法律约束力的咨询意见。2022年12月30日，联合国大会通过决议，请求国际法院就以色列占领巴勒斯坦领土问题产生的法律后果提供咨询意见。

这是国际法院20年来第二次应联大请求就巴勒斯坦被占领土问题提供咨询意见。2004年，国际法院裁定，以色列在它所占领的约旦河西岸巴勒斯坦领土修建隔离墙违反国际法并应予以拆除，但隔离墙至今依然存在。