拜登驳斥退选传言 指报道不实

呼吁美国总统拜登退选的国会民主党议员又增加八个，但拜登重申，他会继续竞选，期待在下周重启竞选活动。

拜登星期三（7月17日）确诊冠病，在他休养期间，愈来愈多民主党人要他退选，但他星期五（19日）在特拉华州（Delaware）的私人宅邸发布书面声明说：“我期待着下周重返竞选活动，继续揭露唐纳德·特朗普的2025计划的威胁，同时证明我自己和我对美国的愿景。”

拜登誓言重返竞选之列，击败特朗普。他说：“选择很明确，我们团结一致，一定会获得胜利。”

路透社报道，十分之一以上的的民主党人现在公开呼吁这位81岁的总统退出竞选，在拜登6月27日与共和党候选人特朗普辩论的表现不佳后，民主党人支持他的呼声逐渐减弱。

路透社引述几名涉及募款活动的民主党消息人士称，在奥斯汀、丹佛与加利福尼亚州的募款活动因此停摆，但拜登竞选团队驳斥此说法，指他的募款活动将按原定计划进行。竞选团队发言人凯文·穆尼奥斯（Kevin Munoz）说：“路透社的消息不正确，我们期待展开丰富的募款行程。”

一名知情人士称，夜间新闻访谈时段前主持人大卫·莱特曼（David Letterman）将在大约10天后在夏威夷州州长乔什·格林（Josh Green）的家中为拜登办筹款会，这是拜登向前迈进的迹象。

消息人士称，由于有人质疑拜登是否应该继续参选，一些大捐助者合上了支票本，利用他们的财务影响力告诉拜登退出11月5日的竞选，他们可能支持副总统卡马拉·哈里斯为总统候选人。

据两名熟悉筹款工作的消息人士透露，竞选团队希望在7月份为拜登胜利基金筹集约5000万美元（6761.51万新元）的巨额捐款，但截至星期五，筹集到的金额还不到此数的一半。

拜登在演员乔治·克鲁尼主持的一场好莱坞筹款活动中，一晚就筹集了2800万美元。（法新社）

6月份，拜登在演员乔治·克鲁尼 (George Clooney) 主持的一场好莱坞筹款活动中，一晚筹集了2800万美元，后来乔治·克鲁尼敦促拜登结束竞选活动。

一名东岸的大金主说：“很多捐款人已说不会再为这场选战投入一毛钱。问题在于如拜登参选到底，他们会回心转意吗？”

知情人士说，哈里斯已应总统顾问要求与主要的金主谈话。

拜登竞选团队一名干部告诉路透社，这个月安排了十场竞选募款活动。由于许多金主正在休假，7月从巨额捐款人募得的资金会比6月少许多，因此说筹募不到高额款项的说法错误。

迄今已有34名民主党参众议员要求拜登退选，但拜登竞选团队指出，支持度并没有显著下滑，他仍是最佳民主党候选人。拜登阵营的竞选总干事狄伦（Jen O’Malley Dillon）告诉微软全国广播公司（MSNBC）：“总统绝对会参选……他比以往任何时候都更致力于击败特朗普。”她说：“我们还有很多工作要做，以让美国人民放心，是的，他已经老了，但他可以胜任这份工作，他能够​​获胜。”