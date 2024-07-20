关键部件短缺 日本爱国者导弹增产推迟

消息人士透露，由于美国波音公司生产的一个关键部件出现短缺，美国利用日本兵工厂提高爱国者防空导弹产量的计划因此推迟。

日本两名政府官员和两名业内人士告诉路透社，日本三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）已根据国防承包商洛克希德-马丁公司（Lockheed Martin）的许可，每年生产约30枚爱国者三型（PAC-3 ）导弹，并可将这一数字增加到约60枚。

美国希望尽快把全球年产量从大约500枚增加到750枚以上，但消息人士说，若未获更多用于导弹飞行最后阶段的寻标器（missiles’ seekers）供应，日本就无法扩大生产，估计三菱重工可能需要数年时间才能提高产量。

日本面临的生产困难显示，美国在将全球盟友融合至其复杂的供应链方面遇到挑战。

波音公司去年开始将美国的寻标器工厂产量扩张30％，但新增的生产线要到2027年才开始运作。波音没有说明去年产量有多少，但提到刚交付第5000个寻标器。

洛克希德·马丁公司说，到2027年，它将把爱国者导弹在美国的产量从500枚增加到650枚。每枚的成本约为400万美元（540万新元）。但即便有充足的寻标器，三菱重工必须建构更多产能，才能使得爱国者三型导弹的年产量达到60枚以上。

日本政府2022年提出军事支出倍增计划，要向有意增产的国防企业提供财务资助。但这些补贴仅适用供应给日本自卫队的设备，不适用于出口武器。

一名日本政府消息人士说，这意味着三菱重工或美国必须出钱建造新的爱国者三型导弹厂，可能要花数千万美元甚至更多。

洛克希德·马丁公司透过电邮回应时仅说：“印度太平洋地区是美国和盟友关注的焦点，在这个地区的战略部署能力对支持威慑并保持战备状态至关重要。”

日本防卫省和三菱重工都不愿置评。

一名美国国防官员说，根据美国陆军今年6月签署的45亿美元合同，导弹和寻标器的产量都将开始增加。美国陆军是爱国者系统的主要买家。

日美外交与国防首长本月会在东京会谈，预料议题包括深化国防产业合作，爱国者生产计划为主要一环。

2023年12月，日本放宽了军事出口规定，能帮助补充美国爱国者导弹库存，这些导弹是为供应给乌克兰而生产。