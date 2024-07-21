特朗普枪击受伤后首次举行集会 称为民主挡子弹

暗杀事件后，美国共和党前总统特朗普举行首次竞选集会。他驳斥人们对他威胁民主的担忧，并高调表明，他“为民主挡了一颗子弹”。

法新社报道，特朗普星期六（7月20日）在摇摆州密歇根举行竞选集会。他以高昂的姿态告诉欢呼的人群：“上周，我为民主挡了一颗子弹。”

上星期六（13日），特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒县的集会发生枪击，他的右耳遭子弹击伤，现场观众一死两伤。枪手随后被特勤人员击毙。本案已被定性为暗杀未遂，调查工作还在进行中。

密歇根的集会上，特朗普的右耳缠着一条新的、更小的肉色绷带。他多次向在场的支持者提到自己险遭暗杀一事，并说：“希望我不必再经历那种事。太可怕了。”

特朗普在长篇演讲中否认他与“2025计划”（2025 Project）有联系的说法：“我根本不是极端分子。”2025计划是由美国传统基金会（Heritage Foundation）提出的一项倡议，皆在重塑美国联邦政府，并为特朗普于2024年美国总统选举当选的情况下，巩固总统的行政权力，主张总统直接管理各行政部门。

面对现场1万2000名热情的支持者，特朗普对民主党发出嘲讽。“他们不知道谁是他们的候选人……这个家伙（拜登）出来竞选，得到支持票，现在他们想把这份支持夺走。这就是民主。”

他也讽刺众议院前议长佩洛西背叛拜登。

拜登近几周面对巨大压力，党内人士、主要金主和选民纷纷劝他退选，由副总统哈里斯接棒。他目前因感染冠病而自我隔离，但已表态说要坚持参选。

谈及他的对华经济政策时，特朗普告诉台下观众，他受伤后，中国国家主席习近平向他致信慰问。“习近平前几天听说发生的事情后，给我写了一封动人的信。”

他也说：“我和习主席相处得很好。”

此外，他还提到其他国际领导人也向他发来问候。

枪击事件再次振奋特朗普支持者的精神。据报道，星期六集会的前一天，选民就开始在会场排队。穿着印有特朗普“人生照片”文化衫的64岁选民爱德华·杨（Edward Young）说：“他们把特朗普变成一名活着的烈士。现在的特朗普比以往任何时候都更强大。”