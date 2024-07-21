哈里斯集会力挺拜登：他在为美国人而战

尽管美国民主党人和金主不断向总统拜登施压，劝他退出总统竞选并由副总统哈里斯接棒，哈里斯在马萨诸塞州的筹款活动上仍力挺拜登，并称会赢得这次选举。

路透社报道，哈里斯星期六（7月20日）在马萨诸塞州普罗温斯敦（Provincetown）参加筹款活动，她对选民表明：“我们会赢得这次选举。这不是一件容易的事，但我们明白，任何有价值的事都值得付出。”

哈里斯提到拜登的竞选活动自6月电视辩论表现不佳以来陷入动荡，但并未提到要求他退选的呼吁。拜登的竞选团队日前表明，他将在完成冠病自我隔离后，于下周重启竞选活动。

星期六筹款活动主持人拉法内利（Bryan Rafanelli）说，本次活动吸引1000人参加，筹得超过200万美元（约269万新元）。

近期，民主党内部和选民表示支持哈里斯成为民主党总统候选人的呼声持续高涨。三名民主党筹款人说，哈里斯的筹款活动越来越受到捐款人的关注，他们希望表达出愿意支持她竞选总统的信号。

哈里斯在活动上抨击特朗普的美国愿景，指它体现出极端主义和不宽容态度。她表明，美国人的许多自由正遭到全面攻击。“白人至上主义者手持武器出现在骄傲月（Pride Month）活动上。……我们看到极端分子煽动仇恨和恐同情绪，以谋取政治利益。”

人群中有人大喊：“快去打败他（特朗普），卡马拉！（Go get him Kamala!）”

虽然越来越多的猜测认为，哈里斯可能很快取代拜登，成为民主党总统候选人，但她全力支持拜登继续参选。“他在为美国人民而战。”