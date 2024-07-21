以军空袭也门酿三死87伤 报复胡塞袭击特拉维夫

为报复也门胡塞武装对特拉维夫的致命无人机袭击，以色列对也门荷台达港实施空袭，造成三人死亡、87人受伤。

路透社报道，以色列军方说，以军战斗机星期六（7月20日）袭击也门荷台达（Hodeidah）地区的胡塞武装组织军事目标。胡塞新闻媒体马希拉电视台（Al-Masirah）引述也门卫生部通报说，以军袭击针对荷台达的石油设施和发电站，造成三人死亡、87人受伤。

荷台达居民说，在以军的密集轰炸下，整个城市都能听到爆炸声。荷台达港口油罐因袭击起火，马希拉电视台说，民防部队和消防员正在奋力救火。

以军发言人说，胡塞武装曾利用荷台达港接收来自伊朗的武器。有关目标距离以色列超过1700公里，包括能源基础设施等军民两用设施。

胡塞武装最高政治委员会说，将对以色列空袭作出有效回应。胡塞武装发言人叶海亚说，组织将毫不犹豫地打击以色列敌人的重要目标。

以色列国防部长加兰特在声明中说，目前在荷台达燃烧的战火已经蔓延至整个中东，其严重性显而易见。“胡塞武装对以色列发动200多次袭击。他们第一次伤害以色列公民时，我们就对他们进行打击。我们会在任何需要的地方这么做。”

当地时间星期五（19日），胡塞武装使用一架伊朗制造的无人机，袭击以色列城市特拉维夫市中心；袭击造成一人死亡、四人受伤。以方随后誓言报复。

星期六对也门空袭行动后，以色列总理内坦亚胡说：“我有话要对以色列的敌人说：千万别搞错了。我们将采取一切手段，在所有战线上保卫自己。任何伤害我们的人，都将为他们的侵略行为付出沉重代价。”

过去几个月一直与以军在边境地区交火的黎巴嫩真主党，谴责以军空袭也门的行动，称这是“愚蠢的一步”，“标志着极其重要的持续对抗进入新的危险阶段”。