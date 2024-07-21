美媒：特朗普团队正准备针对哈里斯的攻击策略

知情人士透露，共和党前总统特朗普的竞选团队正在准备针对民主党副总统哈里斯的攻击策略，若总统拜登退出竞选，他们将对哈里斯进行攻击。

美国《纽约时报》星期六（7月20日）引述两名知情人士报道，特朗普团队已经准备好如何应对哈里斯竞选的研究报告，包括最近完成的一项民意调查，摸索她在竞选中的弱点。团队计划包括投放大量广告，重点关注哈里斯在现任职位和加利福尼亚州的政绩。之所以聚焦哈里斯，团队认为如果民主党绕过第一个黑人女副总统，不仅将加深党内分歧，也有可能与他们的黑人选民疏远。

与此同时，特朗普团队也准备关于民主党其他潜在提名人的类似档案，其中包括可能成为哈里斯竞选搭档的宾夕法尼亚州州长夏皮罗（Josh Shapiro）。不过，迄今未止，大部分准备工作依然集中在哈里斯。

哈里斯的竞选发言人在一份声明中说：“在破坏两党边境协议后，特朗普开始制造有关副总统履历的谎言。哈里斯副总统曾任地区检察官和检察长，她的整个职业生涯都在和像特朗普这样的骗子及重罪犯抗争。”

声明强调：“特朗普的谎言，不会阻止哈里斯继续就这场竞选中最大的问题起诉他。”

近几周，各方劝退拜登的声音持续增大，越来越多的民主党人、大额捐款者和选民开始考虑哈里斯接棒竞选的可能性。哈里斯本人一再表明，拜登会继续竞选。

共和党人长期以来一直批评哈里斯，尤其在边境问题和拜登的敏锐性等问题上。

《纽约时报》报道称，特朗普的一些助手私下透露，哈里斯可能比拜登更擅长传达某些信息，特别是在堕胎问题上，这个问题在2022年中期选举激起民主党人的热情。作为一名前检察官，她也可能有能力针对特朗普的刑事诉讼做出尖锐辩论。