美特勤局：曾拒绝特朗普团队额外联邦安保资源申请

美国特勤局承认，在前总统特朗普集会枪击案发生前的两年里，特勤局拒绝他的安保人员提出增加联邦安保资源的请求。这与特勤局上周的表态相反。

美国《纽约时报》报道，特勤局发言人古列尔米（Anthony Guglielmi）星期六（7月20日）承认，特勤局拒绝一些为特朗普随行人员提供额外联邦安全资源的请求。但上星期天（14日），即特朗普集会枪击案发生第二天，古列尔米曾表明：“有传言说前总统团队的一名成员要求增加资源，却遭到拒绝，这是不实说法。”

两名知情人士说，特朗普竞选团队在他离任的大部分时间里，一直在寻求额外资源。古列尔米星期六说，特勤局拒绝的额外资源请求并非专用于上周的宾夕法尼亚州巴特勒县集会。

美国官员此前则说，特勤局在巴特勒集会前加强对特朗普的安保力度，因为该机构从美国情报单位获得有关伊朗可能暗杀特朗普的情报。

枪击案发生后，特勤局的安保成效遭到质疑，局长奇特尔（Kimberly Cheatle）也受到强烈批评。她预计将于星期一（22日）出席众议院监督和问责委员会的听证会。几名共和党人呼吁她辞职。

特朗普星期六在福克斯新闻（Fox News）采访中谈到枪击事件时说，没有人提前警告他会出现问题。“没有人提过，没人说过有问题。我原本可以等个15分钟（再发表讲话），他们（安保人员）原本可以说让我等15分钟、20分钟、五分钟之类的，但是没人说过。”

他说：“我认为那是失误。怎么会有人能爬上屋顶？为什么没人报告这个情况？”

事发后，特朗普在社媒和公开讲话中赞扬特勤局的迅速反应和行动。他的竞选团队发言人拒绝对《纽约时报》星期六新披露的内容发表评论。

古列尔米在发给《纽约时报》的声明中强调，联邦机构在“动态威胁环境”下工作，在特勤局无法提供额外资源的情况下，会动用州和地方执法资产补充特朗普集会的安全保障，或改变原有安全计划，以减少他的曝光率。

他说，联邦机构可以派往活动的资源数量有限。多年来，特勤局官员一直抱怨人手不足，尤其是在选举季，因为特勤局必须保护现任总统、多名候选人和政治大会。

这次枪击事件后，舆论中有许多针对特勤局女性安全人员的猛烈批评。国土安全部长马约尔卡斯（Alejandro Mayorkas）星期六对此发表回应说，这些抨击具有侮辱性，毫无根据。“她们是勇敢无私的爱国者，值得我们感谢和尊敬。”

他也赞扬全国各地执法部门中技术精湛、训练有素的女性，称她们冒着生命危险在前线为人们的安全保驾护航。他表明，国土安全部将非常自豪地继续在执法队伍中招募、保留和提拔女性。