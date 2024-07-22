美国总统拜登宣布退选 支持哈里斯接棒

美国总统拜登宣布退出总统竞选，并支持副总统哈里斯成为民主党总统候选人。

拜登当地时间星期天（7月21日）在社交媒体X上发出一封致美国人的信，回顾过去三年半美国取得的经济外交等成就，并宣布将退出2024年美国总统竞选。

他写道：“能作为总统为你们服务是我人生的至高荣誉。虽然我打算寻求连任，但我相信，我退出，在任期余下的日子里只专注于履行我的总统职务，符合我的政党和国家的最大利益。”

拜登说，他将在本星期较迟时候，更详细地向全国说明他的决定。

拜登星期天（7月21日）在自己的X账户发出一封致美国人的信，宣布退出2024年美国总统竞选。（取自拜登X账户）

这是几十年来首次有美国总统退出连任竞选。自6月首场电视辩论以来，拜登因表现不佳而受到质疑，越来越多民主党人士和选民要求他退出竞选。他曾一再强调将继续参与竞选，但各方施压有增无减。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，拜登的一位高级竞选顾问说，他是在过去48小时内做出退选的最终决定，当时他通过电话咨询了家人和高级顾问的意见。当地时间星期五（19日），感染冠病居家隔离的拜登身体恢复后，没有与竞选团队高层或白宫顾问进行最后一次面谈。

6月27日的总统候选人首场电视辩论期间，拜登因讲话模糊不清等不佳表现遭到多方质疑，给他最终的退选决定埋下伏笔。（法新社）

拜登是美国历史上最年轻的参议员之一，现年81岁的他也是美国历史上最年长的总统之一。

CNN报道称，星期天晚些时候，拜登和副总统哈里斯的竞选团队正式修改了向联邦选举委员会提交的文件，提名哈里斯竞选总统。不过，这并不意味着哈里斯就是板上钉钉的提名人，而是要看民主党全国代表大会代表的最终决定。大会通常会在8月19日至22日举行。

消息人士告诉路透社，在拜登宣布退出后的几个小时内，哈里斯的盟友就开始打电话给代表和党主席，争取他们的支持。