拜登退选获民主党人和国际盟友赞誉

美国总统拜登退出2024年总统竞选，并支持副总统哈里斯成为民主党总统候选人提名人。哈里斯表明，她将努力争取赢得提名。

综合路透社和法新社报道，拜登星期天（7月21日）在社媒平台X发文宣布退选。哈里斯随后在一份声明中说：“我很荣幸得到总统的支持，我的目标是赢得提名。我将尽我所能团结民主党，团结我们的国家，打败特朗普和他极端的‘2025计划’议程。”

副总统哈里斯说，她将努力争取赢得提名，并将尽所能打败特朗普。（法新社）

近来随着呼吁拜登退选的声浪一再高涨，更多民主党人、主要捐款人和选民表示支持哈里斯接棒竞选。早前报道称，民主党的捐款者对哈里斯的筹款活动产生更大兴趣。

哈里斯是拜登的竞选搭档。她须要在8月举行的民主党全国代表大会上获得正式提名，以竞选总统。

拜登宣布退选后几分钟，共和党前总统特朗普在与美国有线电视新闻网（CNN）的电话中回应说：“他是我国历史上最糟糕的总统。”

特朗普也说，他认为哈里斯比拜登更容易被击败。

多位民主党人回应拜登退选

民主党人纷纷回应拜登的退选声明。前总统奥巴马说，他明白拜登从未在竞争中退缩，“让他审视政治格局，决定将火炬传递给新的提名人，这肯定是他一生中最艰难的决定之一”。

他强调：“我知道，除非他相信这对于美国是正确的，他不会做出这样的决定。我坚信，我们党的领导人一定能够制造一个过程，让杰出的提名人脱颖而出。”

奥巴马是拜登的亲密盟友之一，曾助阵拜登的筹款活动。据报道，他早些时候向盟友表明，他认为拜登应该审慎思考自己的参选能力。

参议院多数党领袖舒默也发表回应称，拜登不仅是一位伟大的总统和立法领袖，也是一个真正了不起的人，退选决定彰显出他是一个真正的爱国者和伟大的美国人。

众议院民主党领袖杰弗里斯说：“今天的美国更加美好，因为拜登总统用智慧、优雅和尊严领导了我们。我们永远心怀感激。”

舒默和杰弗里斯此前都曾向拜登表明，他应该为了民主党和国家利益退出竞选。

前众议院议长佩洛西说：“拜登总统是一位爱国的美国人，始终把国家放在第一位。他的远见卓识、价值观和领导力，使他成为美国历史上最具影响力的总统之一。我衷心感谢拜登总统始终相信美国的承诺，并为人们提供实现梦想的机会。拜登的伟大和善良保佑了美国。”

国际领导人对拜登退选表关注

与此同时，国际领导人也对拜登宣布退选一事表示关注。英国首相斯塔默在X发文说，他尊重拜登的决定，并期待“我们能在他余下的总统任期内共同努力”。

德国总理朔尔茨也在X发文说：“我的朋友拜登总统为他的国家、欧洲和世界取得了很多成就。他不再参选的决定值得尊重。”

以色列国防部长加兰特感谢拜登多年来对以色列的坚定支持：“你的坚定支持，尤其是在战争期间的支持，是非常宝贵的。我们感谢您的领导和友谊。”

加拿大总理特鲁多和澳大利亚总理阿尔巴尼斯，也对拜登表示感谢。

俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫则评论说：“我们须要关注、追踪即将发生的事情，并开展我们的工作。”