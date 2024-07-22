路透：民主党50州主席全力支持哈里斯竞选总统

消息人士透露，民主党在所有50个州的主席都支持副总统哈里斯成为新的总统候选人。

路透社星期一（7月22日）引述了解情况的消息人士报道，民主党各州主席于星期天（21日）召开电话会议，所有主席“全力支持”哈里斯成为党内头号总统候选人。

总统拜登星期天在一份声明中宣布退出2024年美国总统竞选，放弃寻求连任。他同时支持哈里斯接棒获得党内提名，竞选总统。哈里斯说，她很荣幸获得拜登的支持，她的目标是赢得提名，并竭尽全力团结党和国家，击败共和党前总统特朗普。

彭博社引述熟悉内情的人士报道称，在拜登宣布退选决定之前，他和哈里斯星期天进行了多次交谈。CNN也引述消息人士称，哈里斯已经开始联系民主党代表。路透社则引述消息人士报道，哈里斯团队已经打出去数百通电话，希望寻求党代表支持。

另据美国广播公司（ABC）报道，拜登和哈里斯竞选团队使用的小额捐助筹款平台ActBlue称，拜登退出并支持哈里斯竞选后的头五个小时内，该平台已筹集到超过2750万美元（约3697万新元）。

3936名民主党代表将于8月19日至22日在芝加哥举行会议，选出民主党的提名人。哈里斯须要获得1969人的支持，才能确保获得提名。

哈里斯现年59岁，是美国第一位女性、黑人和亚裔副总统。她在民主党基本盘的一些关键部分很受欢迎，可以凝聚选民的支持。民主党非常依赖包括黑人妇女在内的有色人种投票率，因此，如果放弃提名哈里斯，可能会给民主党带来政治风险。

据报道，拜登与哈里斯的竞选团队已经通知联邦选举委员会，提名哈里斯竞选总统。曾为拜登竞选团队工作的民调专家莱克（Elina Lake）说，既然哈里斯参选，选民就会重新审视她；她有能力为年轻选民、妇女和有色人种等民主党的关键战线注入活力。

一些知名民主党人和自由派团体表示支持哈里斯，其中包括前总统克林顿，以及2016年民主党总统候选人提名人希拉里。

被视为潜在提名人的密歇根州州长惠特默（Gretchen Whitmer），以及加利福尼亚州州长纽森（Gavin Newsom），据报都不打算与哈里斯竞争。

民主党全国委员会主席哈里森（Jaime Harrison）星期天说，民主党将让美国人民知道有关提名进程的下一步措施和前进道路。

另一方面，相较于任期初期的不稳定，哈里斯目前在摇摆州选民中的支持率有所提高。彭博新闻社和晨间咨询公司（Bloomberg News/Morning Consult）7月进行的民意调查显示，77%的民主党人表示，如果拜登无法继续竞选，他们将支持哈里斯。

据一名熟悉拜登竞选团队星期天全员电话会议的消息人士透露，拜登竞选团队已责成工作人员努力推选哈里斯。团队主席狄龙（Jennifer O’Malley Dillon）表达了对哈里斯的乐观态度。

报道指，哈里斯之所以成为最切实可行的接棒者，主要在于她在法律上有能力动用竞选资金。在可能的备选候选人中，哈里斯的知名度也最高。

不过，路透社报道称，目前也有一些极具影响力的民主党人尚未明确表态支持哈里斯获得提名，其中包括前众议院议长佩洛西，以及前总统奥巴马。

此外，也还不清楚哈里斯如果真的获得提名，她会选择谁来担任副总统。