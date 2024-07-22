美众议院议长促拜登辞职 共和党准备策略应对哈里斯

美国总统拜登宣布退选，获得民主党一片赞叹和感慨，来自对手共和党的众议院议长约翰逊则敦促拜登立即辞去总统职务。

法新社报道，拜登星期天（7月21日）宣布退出2024年美国总统选举，支持副总统哈里斯接棒竞选。众议院议长约翰逊随后在一份声明中说：“如果拜登不适合竞选总统，他也不适合担任总统。他必须立即辞职。11月5日的选举日来得太快了。”

一直与拜登较量的共和党前总统特朗普则在电话中告诉美国有线电视新闻网（CNN），拜登是美国历史上最糟糕的总统。他还认为，哈里斯比拜登更容易被击败。

自6月两党总统候选人首场电视辩论以来，拜登因高龄和认知与行动能力等方面表现欠佳而遭受质疑，特朗普和支持者则信心不减。7月13日以来的八天里，特朗普集会枪击事件进一步提振了共和党的士气。

路透社引述知情人士报道称，特朗普的竞选团队数周来一直在准备针对哈里斯的应对计划。团队称，将尽可能地把哈里斯与拜登的移民政策联系在一起，这个问题也是共和党人用以攻击拜登的关键课题。

第二道攻击线则围绕经济展开。民意调查显示，美国人对高昂的食品和燃料成本以及利率感到不满。

支持特朗普的超级政治行动委员会“让美国再次伟大”（Make America Great Again Inc）星期天说，将撤下原定在亚利桑那州、佐治亚州、内华达州和宾夕法尼亚州等战场州播放的反拜登电视广告，改而换上攻击哈里斯的宣传。

这则30秒的广告指责哈里斯向公众隐瞒拜登体弱多病的事实，并试图将拜登政府的记录完全归咎于她。解说员说：“卡玛拉知道乔无法胜任这份工作，所以她来做。看看她都干了些什么：边境入侵、通货膨胀失控、美国梦破灭。”

民主党尚未决定如何向前推进，尽管有拜登的支持，目前仍不能保证哈里斯确定会成为该党的提名人。哈里斯和盟友已经开始外联工作，争取党代表的支持。

政治战略家说，哈里斯作为民主党提名人，或许将以无法预料的方式改变选情。她的年龄、种族等背景，将与特朗普形成一种全新的对比，而美国在248年历史中还没有选出过一位女总统。

民主党战略家莫里诺（Rodell Mollineau）说，哈里斯将能够开展更有活力的竞选活动，激发年轻选民和有色人种的热情。她作为前检察官，也能利用自身多年的诉讼经验，在公众舆论场上有效地“检控”特朗普。

共和党政治顾问霍夫曼（Jaenette Hoffman）则指出，尽管哈里斯会给选票带来反差，她与拜登的密切关系会拖累她的竞选，她“并不代表美国正在寻求的变革”。