知情人士：拜登21日上午才决定退选

知情人士称，美国总统拜登直到宣布退选的前一晚，才开始考虑是否应该做出这个选择。第一夫人吉尔的支持是背后的决定性因素之一。

熟悉事件发展的消息人士告诉英国广播公司（BBC），尽管各方持续向拜登施压，他一直坚称要继续竞选，就在星期六（7月20日），他的助手们还在为他准备本周重返白宫后的竞选日程。但当天晚上，他开始考虑是否应该退出，最终于星期天上午做出了退选决定。

星期六晚上，拜登与一小撮幕僚会晤，其中包括他最亲密的顾问之一利切蒂（Steve Richetti）、首席战略师多尼隆（Mike Donilon）、副幕僚长托马西尼（Annie Tomasini）和第一夫人吉尔的幕僚长贝纳尔（Anthony Bernal）。他们仔细研究数据，讨论拜登能否在当前的政治格局下击败特朗普。

星期天上午，拜登决定退出竞选，并分别打电话通知了幕僚长齐恩茨（Jeff Zients）、竞选团队主席狄龙（Jennifer O’Malley Dillon）和副总统哈里斯。

美东时间当天下午1时45分（新加坡时间22日凌晨1时45分），拜登与白宫和竞选团队中的最高级别人员进行视频通话，其中包括负责管理白宫沟通策略的邓恩（Anita Dunn）。一分钟后，他发表了一份公开声明，宣布自己决定退出2024年美国总统选举，不再寻求连任。

一名白宫高级官员告诉BBC：“他（拜登）说，过去几天他一直在反思。这是一个严密的决定。”

与此同时，第一夫人吉尔的意见被认为是拜登下决心的决定性因素之一。吉尔的通讯主管亚历山大（Elizabeth Alexander）说：“直到只有他才能做出决定的最后几个小时，她都支持他选择的任何道路。她是他最大的支持者和拥护者，始终站在他这一边，只有近50年的伴侣才能以这种值得信赖的方式，和他站在一起。”

报道称，白宫和竞选团队中的许多人事先并不知道拜登的计划，大多数人是从社媒上的贴文中知道的。

星期天下午的竞选团队电话会议上，尽管许多人还在消化这一消息，团队主席狄龙说，团队将全力支持哈里斯竞选。“你们所有人，我们所有人，无论来自哪里，都是为了拜登和哈里斯，为了打败特朗普。虽然今天是一个重要的过渡日，但你们来到这里的原因和我们要在这里做的事情没有任何改变。”