全美各州民主党主席团结支持哈里斯竞选总统

美国各州民主党主席表示支持副总统哈里斯成为新的总统候选人，与共和党前总统特朗普竞争。

路透社报道，美国总统拜登星期天（7月21日）宣布退出竞选，让出党内候选人位置后，民主党各州主席召开电话会议。州民主党委员会协会主席马丁（Ken Martin）在一份声明中说：“拜登总统宣布这一消息后，我们的成员立即集合起来，团结在一位候选人身后。这位候选人拥有赢得艰难选举的良好记录，而且在生育自由、预防枪支暴力、气候保护、司法改革和重建经济等与美国人息息相关的问题上，是一位公认的领导者。

“这个人就是我们的现任副总统，卡玛拉·哈里斯。”

路透社早些时候引述消息人士称，全美各州的民主党主席都全力支持哈里斯成为党内头号总统候选人。

哈里斯现年59岁，出生于加利福尼亚州奥克兰市，曾担任加利福尼亚州总检察长和加利福尼亚州联邦参议员等职务。

2019年，哈里斯曾计划角逐次年的民主党总统候选人提名，但在初选前就退出了竞选。随后，总统参选人拜登选定哈里斯为竞选搭档，两人在2020年11月的大选中击败了时任总统特朗普和副总统彭斯，哈里斯随之成为美国历史上首位女性副总统。她也是美国目前为止最高级别的女性民选官员，以及第一位拥有非裔和亚裔血统的副总统。

民主党将于8月召开全国代表大会，届时将正式提名党内总统候选人。哈里斯团队据报已开展工作寻求党代表的支持，希望能在大会上正式获得提名。