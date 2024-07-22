朝鲜投放垃圾气球 韩军连续两天对朝喊话

由于朝鲜向韩国投放垃圾气球，韩国军方连续两天对朝实施扩音喊话，试图通过播送朝境内尚不为人知的信息，动摇民心。

韩联社报道，朝鲜星期天（7月21日）上午向韩国投放垃圾气球后，韩国军方当天下午1时起（新加坡时间中午12时起）在前沿全线地区全面启动对朝扩音喊话。星期一（22日）早上，韩军连续第二天进行对朝扩音喊话，预计将持续到晚上10时。

报道称，韩军喊话内容包括朝鲜外交官弃朝投韩，以及朝军在韩朝非军事区北侧一带进行埋雷工作时因爆炸导致士兵死亡等消息。鉴于朝鲜信息传播控制严格，韩军此举旨在传播这些在朝境内尚无人知的信息，动摇民心。

据报道，朝鲜星期天晚上8时暂停投放垃圾气球，到星期一仍未重启，分析认为，这可能是扩音喊话向朝施压起了作用，也可能是朝鲜出于风向和降雨量等气象条件做了考量。

韩军消息人士说，虽然朝鲜暂停投放垃圾气球，但韩军星期一仍会持续喊话。如果朝鲜重启垃圾气球投放行动，或者发起其他挑衅，韩军将同时启用移动式、固定式扩音设备进行喊话。

韩军在前沿地区设有40台扩音器，其中24台为固定式，16台为移动式。

据韩国联合参谋本部称，朝鲜星期天向韩国投放500多个垃圾气球，其中240多个落在京畿道北部和首尔等地。里面大部分填充物为废纸，尚未发现有害物质。