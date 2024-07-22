彭博：民主党金主吁党内竞逐总统候选人提名

美国总统拜登星期天（7月21日）宣布退选并支持副总统哈里斯接棒后，民主党许多大人物纷纷表示支持哈里斯，但一些知名民主党金主则对这种匆忙的做法表示质疑。

彭博社报道，民主党巨额金主索罗斯父子（George and Alex Soros）已表态支持哈里斯竞逐提名。不过，许多捐赠者认为，8月的民主党全国代表大会期间，党内最优秀、最具智慧的人都可以各抒己见，届时将激起选民的热情，并为民主党的政策提供最佳展示时间。如果哈里斯赢得竞争，许多捐赠者表示很高兴，但并不希望把这个工作直接交到她手上。

报道指出，捐赠者不太可能主导民主党下一步行动，这将取决于数十名民选民主党籍官员和党内官员。但围绕如何推进下一步挑战的紧张局势，凸显了民主党人和竞选金主之间的分歧。

一些人认为，哈里斯以外的其他候选人可能更有机会击败共和党前总统特朗普。部分支持者认为，如果没有一个竞争过程，而是让哈里斯直接获得候选人资格，面子上不太好看。

然而，许多民主党领导人也承认，放弃党内最高级别的有色人种女性领导人会带来一定的政治风险，因为哈里斯对女性和黑人这两个民主党关键选民群体有着强大吸引力。

彭博社与四名民主党主要捐款者进行私下谈话，他们希望举行公开大会提名候选人，并称如果直接把提名给了哈里斯，那么她选择的竞选搭档将需要帮助民主党在摇摆州取得胜利。