特朗普遇刺受伤 美特勤局长承认为数十年来最重大失败

美国前总统特朗普7月13日在宾夕法尼亚州一场选举造势集会上遭暗杀未遂，特勤局局长切特尔在国会的听证会上坦言自己与特勤局的任务失败。

路透社报道，切特尔（Kimberly Cheatle）在共和党人呼吁开除她的呼声中，于星期一（7月22日）向联邦众议院监督与问责委员会作证。

她说：“我们失败了。身为美国特勤局长，我为一切维安疏失负全责……前总统特朗普7月13日遭暗杀未遂，是特勤局数十年来在工作上最重大的失败。”

面对共和党主张特勤局拒绝提供资源来保护特朗普，切特尔则说，枪案发生前，已为特朗普加强维安。

她说：“在竞选活动开始前，为前总统提供的安保级别就已提高，并且随着威胁逐步改变而稳步强化……我们的任务非关政治，而是名副其实地关乎生死。”

听证会是国会针对后来获提名为共和党候选人的特朗普遇刺未遂案的第一轮监督。联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）24日将赴联邦众议院司法委员会作证。众院议长约翰逊（Mike Johnson）日前也说，众院将会就调查成立具有传票权的跨党派工作小组。

切特尔拒绝了约翰逊和参议院少数党领袖米奇·麦康奈尔（Mitch McConnell）等共和党高层要求她辞职的呼吁。

共和党众议院监督委员会委员詹姆斯·科默（James Comer）在听证会上也呼应了这些要求。来自肯塔基州的科默说：“我坚信，切特尔局长，你应该辞职……特勤局有数千名员工和大量预算。但现在它已经成为无能的代言人。”

民主党众议员格里·康诺利（Gerry Connolly）说：“像这样的不可接受的事件凸显了一个事实，即我们是一个日益两极分化的国家，政治紧张局势加剧。”

在宾夕法尼亚州巴特勒市的一场户外竞选集会上发生的枪击事件，导致特朗普耳朵受伤，一名集会参与者死亡，另一人受伤。开枪的嫌疑人是20岁的养老院助理克鲁克斯（Thomas Matthew Crooks），他被执法人员击毙。目前尚不清楚他开枪的动机是什么。

这起事件激怒了议员们，他们指出，由于切特尔负责保护总统和前总统的机构的安全漏洞，嫌疑人得以在附近一栋建筑的屋顶上接近特朗普。