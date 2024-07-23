美国民主党列规则 拟通过电子投票决定总统候选人

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发布 / 2024年7月23日 9:40 AM
5月24日，美国民主党全国委员会主席海梅·哈里森在北卡罗来纳州格林维尔一个餐厅同农村和黑人选民以及社区成员见面。（路透社）
5月24日，美国民主党全国委员会主席海梅·哈里森在北卡罗来纳州格林维尔一个餐厅同农村和黑人选民以及社区成员见面。（路透社）

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美国民主党为推举党内总统候选人列出规则，拟议在提名过程中使用电子投票，并设定参加争夺的最低代表支持门槛。随着副总统卡哈里斯迅速争取支持，这场竞争可能很快流于形式。

彭博社报道，根据民主党领导人星期一（7月22日）公布的一项提案，要想参加总统候选人的角逐，必须获得至少300名代表的支持，来自任何一个州的代表数量不得超过50名，这样才能列入电子投票。争夺提名的人还需要提交正式的候选人声明。

如果只有一位候选人达到这一标准，该党将直接进入公开的电子投票，那样可能很快使哈里斯正式成为提名人。到目前为止已有1350名代表告诉美联社的非官方统计，他们计划支持哈里斯，只有95人表示尚未决定。候选人需要在第一轮投票中获得1976名代表的支持，才能锁定提名。

民主党说，如果超过一名候选人达到300名代表的门槛，那么投票前将有一段短短几天的竞选期。

这项提案须在大会规则委员会星期三下午开会时获得通过。

民主党全国委员会主席海梅·哈里森（Jaime Harrison）在星期一晚间与记者举行的电话会议上说，该党打算在8月7日之前敲定提名人，他说拟议规则“快速而公平”。这意味着该党在芝加哥召开全国代表大会之前，就已经确定了总统候选人。

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