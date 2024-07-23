美国民主党列规则 拟通过电子投票决定总统候选人

美国民主党为推举党内总统候选人列出规则，拟议在提名过程中使用电子投票，并设定参加争夺的最低代表支持门槛。随着副总统卡哈里斯迅速争取支持，这场竞争可能很快流于形式。

彭博社报道，根据民主党领导人星期一（7月22日）公布的一项提案，要想参加总统候选人的角逐，必须获得至少300名代表的支持，来自任何一个州的代表数量不得超过50名，这样才能列入电子投票。争夺提名的人还需要提交正式的候选人声明。

如果只有一位候选人达到这一标准，该党将直接进入公开的电子投票，那样可能很快使哈里斯正式成为提名人。到目前为止已有1350名代表告诉美联社的非官方统计，他们计划支持哈里斯，只有95人表示尚未决定。候选人需要在第一轮投票中获得1976名代表的支持，才能锁定提名。

民主党说，如果超过一名候选人达到300名代表的门槛，那么投票前将有一段短短几天的竞选期。

这项提案须在大会规则委员会星期三下午开会时获得通过。

民主党全国委员会主席海梅·哈里森（Jaime Harrison）在星期一晚间与记者举行的电话会议上说，该党打算在8月7日之前敲定提名人，他说拟议规则“快速而公平”。这意味着该党在芝加哥召开全国代表大会之前，就已经确定了总统候选人。