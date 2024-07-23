曾任州司法部长 美国副总统哈里斯在首场竞选演说列特朗普罪责

美国副总统哈里斯在首次竞选演讲中誓言，她要像她担任检察官时一样，对付共和党总统候选人特朗普。她称特朗普为“掠夺者”与“骗子”。

哈里斯星期二（7月23日）在战场州威斯康星州举行她作为总统候选人的首次集会。路透社引述哈里斯说：“我打击过各种各样的犯罪者。虐待妇女的掠夺者、欺骗消费者的欺诈者、为一己私利而违反规则的骗子。”

59岁的哈里斯在81岁的总统拜登退出2024年总统竞选并支持她的28小时后告诉竞选工作人员：“所以，当我说我知道特朗普的类型时，请听我说。在这次竞选中，我将自豪地将我的纪录与他的纪录进行比较。”在担任拜登副总统之前，哈里斯曾担任加利福尼亚州司法部长和美国参议员。

特朗普因伪造商业纪录以隐瞒向色情影星支付封口费而判罪，将于9月判刑。他还面临与推翻拜登2020年胜利有关的刑事指控。他谎称自己在2020年因选举舞弊而失败。

哈里斯概述了她承诺推行的一系列政策，包括签署保护堕胎权和禁止突击步枪的法律，并表示她将把重建中产阶级作为她总统任期的重点。

哈里斯星期天在获得拜登支持后的几分钟内开始巩固民主党对她竞选总统的支持，获得数百名代表的承诺，宣布大规模筹款，并获得党内高层人物的支持。