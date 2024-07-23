哈里斯为党内提名固票 24小时筹得8100万美元

美国副总统哈里斯迅速巩固了关键民主党人对她启动不久的总统竞选的支持，寄希望结束党内动荡并成功挑战共和党人特朗普。

彭博社报道，在拜登退出连任竞选后不到24小时，哈里斯似乎已经拥有一条通往提名的明确道路。没有其他知名民主党人表示会挑战她。她获得了党内高层人士的支持她。几乎所有被视为哈里斯潜在挑战者的著名民主党人都支持她，包括密歇根州州长格雷琴·惠特默（Gretchen Whitmer）、加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆（Gavin Newsom）、肯塔基州州长安迪·贝希尔（Andy Beshear）和伊利诺伊州州长普利兹克（JB Pritzker）。

前众议院议长佩洛西星期一（7月22日）表示支持哈里斯，加入了力挺这位副总统竞选的民主党浪潮。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，预计参议院多数党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）和众议院少数党领袖众议院少数党领袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）最早于星期一表态支持哈里斯。

“我打算获得提名并赢得胜利，”哈里斯星期一在特拉华州威尔明顿的竞选总部对工人们说。“因此在未来的几天和几周里，我将和你们一起尽我所能团结我们的民主党，团结我们的国家，赢得这次选举。”

据一位知情人士透露，截至星期天结束，哈里斯已经联系了100多名党内官员、劳工领袖、活动团体、资深民主党议员和州议员来寻求支持。还包括两位前总统：比尔·克林顿和奥巴马，以及前民主党总统候选人希拉里·克林顿。

这位副总统接手了拜登的竞选活动，现在称为“哈里斯竞选总统”(Harris for President)，她有望获得拜登竞选团队金库中的9600万美元（1亿2982万新元）资金。哈里斯获得拜登支持后的24小时就筹得8100万美元（1亿953万新元）。

哈里斯在白宫为大学生运动员举办的活动上向拜登致敬，她在拜登退选后的首次公开露面中说，拜登“已经超越了大多数任期两届的总统的遗产。”

“我亲眼见证了我们的总统拜登每天都在为美国人民而战，我们非常感谢他为我们的国家做出的贡献，”哈里斯说。拜登原计划在这次活动上发表讲话，但他仍然因为感染冠病而留在特拉华州休养。

民主党全国委员会前主席、众议员黛比·沃瑟曼·舒尔茨（Debbie Wasserman Schultz）星期一预测，哈里斯将在“在短时间”获得多数宣誓代表的支持。截至星期一中午，哈里斯已获得成为党内推定提名人所需代表支持数的近一半。

哈里斯还必须选择一位竞选搭档，赢回那些与拜登渐行渐远的选民并准备好应对特朗普高度个人化的攻击。

猜测围绕一群白人男性官员，其中许多来自战场州。这包括一些州长：宾夕法尼亚州的乔希·夏皮罗（Josh Shapiro）、北卡罗来纳州的罗伊·库珀（Roy Cooper）、肯塔基州的安迪·贝希尔（Andy Beshear）和明尼苏达州的蒂姆·沃尔兹（Tim Walz），以及亚利桑那州参议员马克·凯利（Mark Kelly）。