全球大宕机 美众议院一委员会要求“众击”公司CEO作证

美国安全技术企业“众击”公司发布软件更新，导致微软视窗系统全球性宕机，美国众议院的一个委员会要求公司首席执行官就此次全球大范围宕机的软件更新发表证词。

众议院国土安全委员会要求“众击”公司（CrowdStrike Holdings Inc.）首席执行官乔治·库尔茨（George Kurtz）出席听证会，并要求公司尽快安排日期。

彭博社报道，委员会主席（田纳西州共和党众议员）马克·格林（Mark Green）以及这个委员会属下的网络安全和基础设施保护委员会主席安德鲁·加巴里诺（Andrew Garbarino，纽约州共和党众议员）在星期一（7月22日）致库尔茨的信中称：“在不到一天的时间里，包括航空、医疗、银行、媒体和应急服务，全球经济的关键职能部门受到了重大影响。”

“众击”的发言人星期一晚间说，公司正在与国会各委员会讨论；这些委员会有权通过发出传票强制作证，但通常会首先要求潜在证人自愿出席听证会。

其他一些国会委员会已要求该公司管理人士提供有关宕机、其原因和“众击”应对的简报。

上周的网络中断被归咎于软件更新缺陷，影响了使用微软视窗（Windows）的“众击”公司客户。全球医疗保健系统、航空公司、港口、公司和政府都受波及。