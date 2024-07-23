哈里斯拉到足够代表票 料能得美国民主党总统候选人提名

凭借两天的闪电战，美国副总统哈里斯拉到了足以让她获得民主党总统候选人提名的承诺代表票。

彭博社引述非官方的美联社统计报道，哈里斯星期一（7月22日）晚间锁定了推定提名人地位，因她获得的承诺票数超过了1976这一门槛。虽然表示支持的代表不是一定要支持对她的提名，但这一成绩 —— 以及缺乏有力的反对 —— 凸显了这位副总统的实力。

美国总统拜登在星期天宣布退选后不到半小时就表明支持哈里斯，其他资深民主党人也迅速跟进，包括马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）。华尔街和硅谷的重量级人物乔治·索罗斯（George Soros）和亚历克斯·索罗斯（Alex Soros）、投资银行咨询公司Evercore Inc.的罗杰·奥特曼（Roger Altman）和投资公司Greylock Partners的里德·霍夫曼（Reid Hoffman）也加入支持行列。

引人注目的是前总统奥巴马的缺席，他不打算在候选人提名锁定之前为其背书。

在经历了数周的悲观论调之后，民主党选民似乎乐见竞选态势的转变，此前民调显示特朗普和拜登之间的差距在拉大。根据民主党的捐款平台ActBlue的数据，民主党在拜登星期天宣布退选后在线筹款5000万美元（6760万新元）以上。

哥伦比亚广播公司（CBS）新闻和舆观（YouGov）最近的民意调查显示，在全国范围内，哈里斯落后特朗普的幅度小于拜登。《纽约时报》/锡耶纳学院（Siena College ）的民调显示，哈里斯在宾夕法尼亚州和弗吉尼亚州这两个战场州的表现也好于拜登两个百分点。

现年59岁的哈里斯对78岁的特朗普构成新的挑战，这位更年轻、更有活力的候选人深谙民主党强烈捍卫的堕胎权并且不惧向对手发起挑战。

但哈里斯也有弱点，包括任期内人事变动频繁以及人们对其零售政治（for retail politics）才能的持续怀疑。哈里斯的国内和外交政策议程也面临疑问，共和党人可能会利用这一点。