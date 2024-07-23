以色列袭击加沙地带南部城市 70人死亡

以色列密集轰炸加沙地带南部城市汗尤尼斯，袭击前当地民众大规模向西撤离，但时间紧迫，出现大量人员伤亡。加沙卫生部门称，至少造成70个巴勒斯坦民众在以色列炮火中丧生，200多人受伤。

路透社引述加沙医务人员星期一的话说，巴尼苏海拉镇（Bani Suhaila）和汗尤尼斯（Khan Younis）东侧其他城镇的巴勒斯坦人被坦克齐射的炮弹炸死，该地区还遭到空中轰炸。

加沙南部建筑密集地区的居民说，坦克向巴尼苏海拉推进了两公里多（1.2英里），迫使居民在炮火下逃离。

居民阿布·哈立德（Abu Khaled）通过聊天应用程序告诉路透社：“这就像世界末日……人们在炮火中逃离，许多人在路上死伤。”

至少200人受伤

加沙卫生部说，死者包括数名妇女和儿童，另有至少200人受伤。加沙部门发布的死亡统计不区分武装分子和平民。

以色列承认它袭击汗尤尼斯的30多个地点。军方发布的声明辩称，有情报显示恐怖分子正在这些地区活动并发射火箭弹，哈马斯正试图重新集结。

巴勒斯坦官员说，大约有40万人居住在以色列的目标地区，说在以色列发动袭击之前，他们没有时间逃离危险。一些家庭乘坐驴车逃离，另一些人则携带床垫和其他物品徒步逃亡。

7月20日，以色列对加沙地带中部努塞拉特的艾因贾鲁特塔进行空袭，炸弹造成猛烈爆炸。（彭博社）

巴勒斯坦红新月会说，由于新的攻势，它位于汗尤尼斯东部的两家诊所已停止运营。在汗尤尼斯的纳赛尔医院（Nasser Hospital），一些人站在太平间外向死去的亲人告别。

在汗尤尼斯东部的爆炸中失去几个亲人的艾哈迈德·萨穆尔（Ahmed Sammour）说：“我们累了，我们在加沙过得好累，每天、每时每刻我们的孩子在殉难。”

他说：“没有人告诉我们撤离。他们导致四层楼倒塌，压伤了平民。”

哈马斯控制的加沙政府媒体办公室称，在附近有数十万巴勒斯坦人避难的代尔巴拉赫（Deir Al-Balah），以色列空袭了阿克萨医院（Al-Aqsa Hospital）内当地记者使用的帐篷，造成其中一人死亡，另外两人受伤。

报告补充说，新的死亡事件使在以色列进攻中丧生的巴勒斯坦记者人数达到163个。

新华社引述哈马斯媒体办公室21日发表的声明说，以军过去七天内轰炸加沙地带中部努赛赖特（Nuseirat）难民营多达63次，累计造成91人死亡、251人受伤。目前努赛赖特难民营仍有25万居民和流离失所者。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门22日发布的最新数据，去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成逾3.9万人丧生、8.9万多人受伤。