以色列总理访美 分别会见正副总统

以色列总理内坦亚胡抵达华盛顿展开访问，他将分别与美国总统拜登与副总统哈里斯会面。

哈里斯的一名助手说，哈里斯本周将在白宫与内坦亚胡举行会晤。白宫官员则说，拜登将推迟星期四（7月25日）在白宫与内坦亚胡的会晤。

哈里斯的助手补充说，星期一（22日）抵步的内坦亚胡星期三（24日）在国会联席会议上发表讲话时，兼任参议院议长的哈里斯将无法主持会议，因为她当天将前往印第安纳波利斯参加先前安排的活动。国会会议将由参议院外交关系委员会主席本·卡丁（Ben Cardin）主持。

哈里斯的助手重申了她对以色列的支持，并说她将向内坦亚胡表达她对加沙地带人道主义局势的担忧，据加沙卫生部称，以色列的袭击已造成万9000多个巴勒斯坦人死亡，以色列的袭击几乎夷平了整个加沙地带，引发了饥饿危机，境内几乎所有230万人口都流离失所。

另据路透社引述美国新闻网站“政治”（Politico）报道，知情人士说，内坦亚胡要求在访美期间与前总统特朗普面对面会晤。内坦亚胡和特朗普的团队最近几天会面探讨会面的可能性，但特朗普尚未同意。

《纽约时报》分析指，如果特朗普重返白宫，内坦亚胡对加沙战争的处理享有更大的自主权，但在接下来的六个月里，他仍必须与拜登以及哈里斯合作，这意味着，他不太可能立即改变对加沙战争的立场。