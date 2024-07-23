国际研究发现海底多金属结核或产生“暗氧”

一个由英国、美国、德国等国研究机构组成的团队发现，在黑暗的大洋深处，多金属结核也可能产生氧气；这表明“暗氧”可能在生态系统中发挥着重要作用。

新华社报道，多金属结核是一种海底矿产资源，常以半埋藏状态分布于海底沉积物之上，含有锰、铁等多种金属成分，大小通常与土豆相当。

研究团队星期二（7月23日）在英国《自然·地球科学》月刊上发表论文介绍，他们在太平洋一个富含多金属结核的海底抓取沉积物，放入封闭的实验装置，并测量其中的氧气含量变化。结果发现，氧气含量非但没有减少，反而出现上升。

研究发现，海底多金属结核中的材料可起到类似电池的作用，每个结核表面的电位可达约1伏特，如将大量结核聚集在一起，就可能产生足够的电压，通过电解原理将海水分解成氢气和氧气。

研究人员推断，多金属结核可能在提高深海中氧气水平方面发挥了作用。

研究人员指出，目前还有许多疑问待解，包括产生电流的能量来源、反应是否持续发生、这些氧气对周围生态系统的影响等。不过，最新发现提出了一种可能性，即海底多金属结核可能为地球生命起源提供了氧气。

这项研究令一些科研人员感到兴奋，但也引发不少质疑。

有人指出，研究结果可能是外部来源的氧气污染所致。还有人认为，海底多金属结核所含氧化物的生成需要氧气，而光合作用是这些氧化物产生的先决条件，因此结核产氧不太可能在地球氧气含量增加过程中发挥作用。