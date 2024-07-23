“付费买隐私”模式引发担忧 欧盟令Meta采取行动改善

欧盟消费者保护机构星期一（7月22日）下令脸书母公司Meta采取措施，以缓解欧洲消费者团体对Meta旗下平台“付费或同意”（pay or consent）商业模式的担忧，否则它将对面临当局的进一步行动。

去年底，Meta在欧盟推出新的“付费或同意”模式，这意味着脸书和Instagram用户必须付费以避免私人信息被Meta的系统收集，或是同意共享私人信息以继续免费使用这两个平台。欧洲多国，包括法国和西班牙的多个消费者团体过后就此事向欧盟消费者保护合作网络（CPC）投诉。

CPC星期一致函Meta，要求它对“付费或同意”模式做出整改，理由是这种模式可能是不公平和违法的。

信中指出，Meta以“免费”的字样误导消费者，但不愿意付费的用户实际上必须同意让Meta利用他们的个人信息给他们展示个人化的广告。若要了解Meta会如何使用他们的个人信息，用户必须在脸书和Instagram应用或网站寻找并点击链接，到服务条款或隐私政策的不同部分查看，这可能令消费者感到混乱。

此外，Meta也被指使用模糊的措辞，例如暗示付费消费者完全不会看到广告，但他们仍可能在浏览其他用户分享的内容时看到广告。

信中要求Meta在9月1日前回复，并提出解决方案。与CPC协调此次行动的欧盟委员会说：“如果Meta没有采取必要措施来解决这些关切，CPC当局可能决定采取执法行动，包括制裁。”

对此，Meta发言人坚称，公司一直遵守相关规定。“订阅（subscriptions）作为广告的一种替代方式，在许多行业都是一种成熟的商业模式。无广告订阅遵循欧洲最高法院的指引，我们相信它是符合欧洲法规的。”