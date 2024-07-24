拜登返回白宫履职 将发表退选后首场全国演说

美国总统拜登由特拉华州返回华盛顿，准备回返白宫工作，他定于当地时间星期三（7月24日）晚间电视黄金时段，在白宫椭圆形办公室发表全国演说。

路透社报道，拜登在特拉华州威尔明顿（Wilmington）的家中休养了近一个星期，战胜了冠病。养病期间，他权衡自己的2024年候选人资格，最终放弃了竞选活动，并准备向全国就他不再寻求连任发表演说。

拜登在登上飞往华盛顿的空军一号时戴着他标志性的飞行员眼镜，并戴着外科口罩。法新社报道，拜登在社交平台X发文写道：“美东时间明晚8时（新加坡时间25日早上8时），我将在椭圆形办公室发表全国演说，将谈论未来发展，以及我如何为美国人民完成工作。”这将是他自上星期天（21日）宣布退出2024美国总统竞选后的首次正式讲话。

中国新闻社引述白宫医生凯文·奥康纳（Kevin O’Connor）星期二（23日）的声明称，拜登当天冠病检测呈阴性，他的感染症状已经消失，生命体征保持正常。白宫医疗记录显示，拜登在染病后接受了10剂抗病毒药物Paxlovid的治疗。

拜登17日在拉斯维加斯参加竞选集会期间冠病检测呈阳性，出现轻微症状。随后，他返回特拉华州住所自我隔离，并在此期间继续履行总统的全部职责。

据白宫更新的行程安排，拜登23日下午从特拉华州返回华盛顿；24日晚发表全国电视演说；25日，拜登将与来访的以色列总理内坦亚胡会晤。