临阵易将效果显著 民调料显示哈里斯更适合与特朗普对决

从竞选捐款、市场预测和支持人数等方面衡量，美国总统拜登交棒给副总统哈里斯对大选选情的影响是立竿见影的。未来几天将揭晓民调结果是否随之改变。
彭博社报道，最早公布的是市场研究公司Morning Consult的全国民调，这是自拜登上星期天（7月21日）宣布退选决定以来首个重大民调，其结果显示，哈里斯支持率45％，比起特朗普的47％仅落后两个百分点，处于误差范围内。比拜登的落后六个百分点已大有改善。
有理由相信哈里斯参选总统可能对民主党有利。最近民调显示，她在与特朗普对决中比拜登表现更好。
艾默生学院的民调专家斯宾塞·金博尔（Spencer Kimball）指出，一些民主党人之前不愿意说他们支持哈里斯，可能是因为拜登已经是推定的提名人。这些选民现在可以自由地表示他们确定支持哈里斯。没有其他知名民主党人打算在8月全国党代会之前挑战哈里斯的提名资格。
即使哈里斯获得提名 支持率的提振或不会持续太久
不过，即使哈里斯获得提名，这些支持率的提振可能也不会持续太久。双方支持率差距不大，即使拜登在辩论中表现不佳、特朗普遭遇暗杀未遂以及共和党举行全国代表大会，也只让民调平均值波动了三个百分点。
法新社报道，在拜登退出竞选引发美国现代历史上最大的选举剧变之一后，哈里斯仅用了36个小时就获得了足够的代表的支持来赢取提名。
哈里斯在星期一（22日）晚间锁定了推定提名候选人地位，她获得的承诺代表票数超过了1976这一门槛，凸显了这位副总统的实力。
民主党全国代表大会定于8月19日至22日在芝加哥举行，目前民主党方面考虑提前电子投票来正式确认党内总统候选人。
哈里斯已故的母亲是印度移民沙玛拉·戈帕兰（Shyamala Gopalan），为乳腺癌研究员；父亲是牙买加人唐纳德·哈里斯（Donald Harris），为大学经济学教授。
哈里斯毕业于霍华德大学，是美国历史最悠久的黑人联谊会Alpha Kappa Alpha的成员。她拥有加利福尼亚州大学旧金山分校法学院的法律学位，职业生涯的起点是1990年在加州奥克兰担任副地方检察官。
哈里斯担任每一个公职几乎都是开创了先河。2003年，她当选旧金山地区检察官，成为担任该职位的首位黑人女性。之后，她还成了首位非裔加州总检察长，也是首位担任该职位的女性。她在2016年当选代表加州的美国联邦参议员，成为了史上首位南亚裔参议员。
不过哈里斯也曾遇挫，在2020年参选美国总统的竞争中很早就退出。