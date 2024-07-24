临阵易将效果显著 民调料显示哈里斯更适合与特朗普对决

从竞选捐款、市场预测和支持人数等方面衡量，美国总统拜登交棒给副总统哈里斯对大选选情的影响是立竿见影的。未来几天将揭晓民调结果是否随之改变。

彭博社报道，最早公布的是市场研究公司Morning Consult的全国民调，这是自拜登上星期天（7月21日）宣布退选决定以来首个重大民调，其结果显示，哈里斯支持率45％，比起特朗普的47％仅落后两个百分点，处于误差范围内。比拜登的落后六个百分点已大有改善。

有理由相信哈里斯参选总统可能对民主党有利。最近民调显示，她在与特朗普对决中比拜登表现更好。

艾默生学院的民调专家斯宾塞·金博尔（Spencer Kimball）指出，一些民主党人之前不愿意说他们支持哈里斯，可能是因为拜登已经是推定的提名人。这些选民现在可以自由地表示他们确定支持哈里斯。没有其他知名民主党人打算在8月全国党代会之前挑战哈里斯的提名资格。

即使哈里斯获得提名 支持率的提振或不会持续太久

不过，即使哈里斯获得提名，这些支持率的提振可能也不会持续太久。双方支持率差距不大，即使拜登在辩论中表现不佳、特朗普遭遇暗杀未遂以及共和党举行全国代表大会，也只让民调平均值波动了三个百分点。

7月23日，哈里斯在威斯康星州密尔沃基举行的首次竞选集会上演说后向人群挥手致意。（法新社）

法新社报道，在拜登退出竞选引发美国现代历史上最大的选举剧变之一后，哈里斯仅用了36个小时就获得了足够的代表的支持来赢取提名。

哈里斯在星期一（22日）晚间锁定了推定提名候选人地位，她获得的承诺代表票数超过了1976这一门槛，凸显了这位副总统的实力。

民主党全国代表大会定于8月19日至22日在芝加哥举行，目前民主党方面考虑提前电子投票来正式确认党内总统候选人。

哈里斯已故的母亲是印度移民沙玛拉·戈帕兰（Shyamala Gopalan），为乳腺癌研究员；父亲是牙买加人唐纳德·哈里斯（Donald Harris），为大学经济学教授。

哈里斯毕业于霍华德大学，是美国历史最悠久的黑人联谊会Alpha Kappa Alpha的成员。她拥有加利福尼亚州大学旧金山分校法学院的法律学位，职业生涯的起点是1990年在加州奥克兰担任副地方检察官。

哈里斯担任每一个公职几乎都是开创了先河。2003年，她当选旧金山地区检察官，成为担任该职位的首位黑人女性。之后，她还成了首位非裔加州总检察长，也是首位担任该职位的女性。她在2016年当选代表加州的美国联邦参议员，成为了史上首位南亚裔参议员。

不过哈里斯也曾遇挫，在2020年参选美国总统的竞争中很早就退出。