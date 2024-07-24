哈里斯支持率稍领先特朗普 抨击对手散播“恐惧和仇恨”

美国副总统哈里斯赢得足够民主党代表的支持，料能取代总统拜登成为民主党总统候选人。路透社／益普索的民意调查显示，她以微弱优势领先共和党竞争对手特朗普。

在拜登于上星期天（7月21日）退出竞选并支持哈里斯作为他的继任者后，于7月22日至23日进行的全国登记选民调查中，哈里斯以44％对42％领先特朗普。

路透社／益普索上周的一项民意调查显示，拜登在结束竞选之前落后特朗普两个百分点。哈里斯的竞选团队称她已获得民主党提名，说她在全国民调中以44％对42％领先特朗普。

两者都在民意调查的三分误差范围内。但结果可能表明民主党的方向行动有限，并可能表明哈里斯削弱了特朗普的势头。特朗普上周在密尔沃基举行的共和党全国代表大会中接受候选人提名。

在7月15日至16日的民意调查中，哈里斯和特朗普的支持率同样为44％，特朗普在7月1日至2日的民调中领先一个百分点。

哈里斯在长达17分钟的首场演讲中攻击特朗普的弱点，将她作为前检察官的背景与特朗普作为重罪犯的纪录进行比较。她星期二（23日）在战场州威斯康星州密尔沃基郊区的竞选集会上对数千名欢呼的人群说：“唐纳德·特朗普想让我们的国家倒退……我们想要生活在一个自由、具同理心和法治的国家，还是一个充满混乱、恐惧和仇恨的国家？”

路透社报道，哈里斯列出了一系列优先事项，要在当选后维护堕胎权利，让工人更容易加入工会并解决枪支暴力问题，这些政纲特朗普形成鲜明对比。

这次喧闹的集会与拜登举行的规模较小、较为加低调的活动形成了鲜明对比，凸显了民主党人希望59岁的哈里斯能够重振81岁拜登领导下萎靡不振的竞选活动。

特朗普和他的盟友试图将哈里斯束缚在拜登的一些不受欢迎的政策上，包括他的政府对墨西哥南部边境移民激增的处理方式。

在星期二与记者举行的电话会议上，特朗普对自己击败哈里斯的能力充满信心，并指出她之前在2020年的总统竞选在初期便失败了。特朗普多次提出与哈里斯辩论。他说：“我想与她辩论，她不会有什么不同，因为他们有相同的政策。”