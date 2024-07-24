埃塞俄比亚南部山体滑坡 死者升至229人

埃塞俄比亚南部盖泽戈法地区的山体滑坡死者数目升至229人。随着救援工作继续进行，遇难人数可能再增加。

路透社报道，上星期天（7月21日）晚上，大雨过后，盖泽戈法地区（Geze Gofa）发生山体滑坡，造成人员被埋，星期一（22日）早上，第二场山体滑坡又吞没了聚集在一起帮忙救援的一些人。

戈法区国家灾难响应机构负责人马科斯·梅莱塞（Markos Melese）在电话中告诉路透社：“我不知道什么时候会停止。我们仍在挖掘遗体。”

当地官员发出的视频显示，人们徒手或用铲子挖掘遗体。

戈法地区行政长官米西基尔·米蒂库（Misikir Mitiku）说：“救援人员也受困，死亡人数激增……这是一起让人非常悲伤的事件。”

总理阿比·艾哈迈德（Abiy Ahmed）说，他为这起导致生命丧失的可怕事件深感悲痛，并已部署联邦官员以减轻灾难的影响。

非洲联盟主席穆萨·法基·穆罕默德（Moussa Faki Mahamat）在社交媒体平台X上写道：“我们坚定地支持埃塞俄比亚人民和政府，救援队伍仍在继续寻找失踪人员并帮助流离失所者。”

世卫组织派出一小组协助灾区卫生需求

世界卫生组织总干事、埃塞俄比亚人谭德塞说，世卫组织已派出一个小组协助灾区应对当前的卫生需求。

埃塞俄比亚目前正值雨季，预计持续到9月中旬。持续降雨是导致埃塞俄比亚一些地区发生山体滑坡的主要原因。

区域组织“政府间发展管理局”执行秘书沃克内赫·格贝耶胡（Workneh Gebeyehu）说：“随着该地区继续面临气候变化的严重影响，我们敦促每个人保持警惕并遵守安全协议，以保护生命，防止悲剧发生。”