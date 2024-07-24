特斯拉盈利再次不及预期 受电动汽车市场疲软拖累

电动车制造商特斯拉第二季度盈利低于分析师预期，延续了今年以来销售放缓和大规模裁员的艰难开局。

彭博社报道，特斯拉（Tesla）已经连续第四次盈利不及预期，公司美国时间星期二（7月23日）公布的调整后每股盈利为52美分（70新分），低于分析师平均预期的每股60美分。特斯拉的营收增至255亿美元，高于分析师预计的246亿美元。

特斯拉表示重点仍然是削减成本，重申预计2024年的增长率将“显著下降”。公司表示，交付量受消费者情绪好转和融资激励推动有所回升，下一波增长将来自于自动驾驶技术进步和新产品推出。

特斯拉股价在7月初销售报告发布后的几天里继续上涨。投资者相信创办人马斯克（Elon Musk）承诺的自动驾驶出租车Robotaxi和人形机器人近在眼前，这帮助扭转了股价颓势。由于销售疲软，特斯拉股价今年一度较去年底下跌逾40%。

特斯拉星期二将Robotaxi发布会推迟两个月至10月10日，以纳入马斯克要求的设计变更。

这个备受期待的发布会将为投资者评估自动驾驶技术提供机会，马斯克声称这是特斯拉的未来。该公司计划最终通过类似于优步的专有招车应用来提供自动驾驶服务。

特斯拉此前公布了优于分析师预期的第二季度汽车交付量，股价也随之飙升。更强劲的销售部分得益于降价刺激，这降低了公司的利润率。

特斯拉预计本季度汽车产量将超过第二季度。该公司还表示旗下Cybertruck型号有望在年底前实现盈利，而低成本汽车的计划正在推进，预计将于2025年上半年投产。

马斯克：美大选尘埃落定前 不会进一步向墨西哥工厂投资

另一方面，马斯克表示，在美国大选尘埃落定之前，特斯拉不会进一步向计划中的墨西哥工厂投资，因为共和党总统候选人特朗普声称要对墨西哥制造商品征收更多关税，政治风险太大。

马斯克说：“我认为我们需要看看大选后的情况如何。特朗普已经说过了，他要对墨西哥生产的汽车施加重关税，如果是这种情况，那么在墨西哥进行大量投资就没有意义了。我们要看看政治方面会如何发展。”

在特朗普遇刺后不久，马斯克就表示支持特朗普，并承诺提供巨额捐款，帮助他的竞选活动。