槟城州老渡轮“棉花”号倾覆 港务局决定报废

有百年历史但已停止服务的马来西亚槟城州渡轮“棉花”号星期三（7月24日）凌晨3时被人发现倾覆在苏丹阿都哈林码头海域。

港务局凌晨3时26分接获通知，指停靠在苏丹阿都哈林码头第二堤岸的“棉花”号（Pulau Kapas）下沉。

《光明日报》报道，这艘川行槟威海峡的老渡轮在2021年1月1日起终止服务，由双体船新渡轮取代。它与其他老渡轮曾是马来西亚人，尤其是槟城人的集体回忆，很多人表示不舍。

四艘新渡轮是于去年8月7日，在槟州元首阿末弗兹主持下正式启用，为槟威渡轮服务开启新章。

目前当局已采取行动固定倾覆的渡轮，记者早上前往槟城中央广场了解情况，惟有关当局已封锁工作人员进行作业的地区。

《星洲日报》引述槟城州港务局主席杨顺兴早上发的文告说，港务局决定报废这艘标志性的槟城老渡轮。他在文告中指出，这艘渡轮的船身已有破漏，无法修复。

“当局官员今日一早便前往展开调查，发现‘棉花’号一半船身已下沉，当时还在退潮。港务局已马上采取行动，包括增加系泊缆绳，也装设拦油栅以防止任何引擎燃油泄漏事故。”

他说，“棉花”号于1981年建造，2020年12月31日结束服务后一直停靠在苏丹阿都哈林码头，国家基建公司于2021年1月1日把它移交给槟州港务局。

槟城当局规划把已退役的老渡轮打造成新旅游产品。杨顺兴说：“港务局曾于2021年把槟城老渡轮（包括棉花号）出租给数家符合资格的公司，以便把渡轮改造为槟州旅游产品。但基于租赁方没有遵循租赁协议，导致这项租赁于2023年2月结束，棉花号打造成水上餐馆的计划也无法实现。”

他说，港务局也接获数家公司的献议以购买或租用老渡轮，但主要问题在于，整体改造的成本很昂贵，以及建议停放渡轮的地点不合适，港务局因此决定报废这艘渡轮。