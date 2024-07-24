朝鲜再向韩国飘放垃圾气球 总统府也遭殃

朝鲜星期三（7月24日）再度对韩国空飘“垃圾气球”，这一次连韩国总统尹锡悦办公室所在的龙山总统室也遭殃，并出动了生化小组检测。

韩国总统府警护处上午在总统府院区路面发现掉落的气球，所幸韩国化学、生物、放射反应小组前往调查侦测后，确认内容物不存在风险。这是朝鲜今年第十度向韩国空飘气球。

法新社引述总统府警护处的声明称：“经过调查，证实该物体不存在危险或污染。”

韩国联合参谋本部证实，朝鲜上午再度对韩国空飘悬挂垃圾的大型气球，“由于当前吹西风，垃圾气球正在向（环绕首尔的）京畿道北部移动”。首尔市政府也发出警报，敦促民众不要触碰气球，应直接通报军方或警方。

这是朝鲜上星期天（21日）对韩国空飘气球以来，隔了三天再度发送气球。朝鲜18日向韩国空飘气球当天，韩国军方开启部分扩音器对朝广播予以反制。朝鲜上星期天再度空飘气球，韩国宣布当天下午起在前线地区全线启动对朝扩音广播。

路透社报道，自5月以来，朝鲜定期飘送数百个气球，载着各种垃圾越过戒备森严的韩国边境。为防气球中物质飘散，韩国仍延续气球落地后再蒐集的因应对策。

朝鲜指出，飘放气球是对朝鲜叛逃者和韩国活动人士正在进行的宣传活动的报复。他们定期发送含有反平壤传单的充气物体，以及食品、药品、金钱和录有韩国流行视频和电视剧的U盘。