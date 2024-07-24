拜登9600万美元竞选资金移交哈里斯 特朗普指违法

美国共和党总统候选人特朗普的团队向美国联邦选举委员会投诉，指民主党把总统拜登的9600万美元（1亿2982万新元）竞选活动资金转给副总统哈里斯违反法律。

据彭博新闻社看到的投诉文件，特朗普竞选团队律师大卫·沃林顿（David Warrington）称，这样做是“明目张胆地抢钱，将成为历史上单笔最大的超额捐款，和历史上对《联邦竞选法》最严重的违反行为”。

拜登上星期天（7月21日）退出竞选后不久，他钦点接棒的哈里斯把“拜登竞选总统”委员会更名为“哈里斯竞选总统”委员会，并接管委员会的银行账户。她的竞选团队表示已进一步筹集1亿美元以上的资金。

这是一个新的法律问题，但许多竞选财务专家指出，这种转移或许是可以的。代表共和党候选人的律师史蒂夫·罗伯茨（Steve Roberts）曾说，对此提出反对可能是他共和党同事的一厢情愿。

哈里斯竞选团队指出，投诉不会对其筹款或支出产生影响。

哈里斯竞选发言人查尔斯·克雷奇默·卢特瓦克（Charles Kretchmer Lutvak）说：“共和党人可能会嫉妒民主党人充满动力要击败唐纳德·特朗普和他的‘让美国再次伟大’（MAGA）盟友，但毫无根据的法律诉求——就像他们多年来试图压制选举和窃取选举结果那样——只会让他们自己分心，而我们则在招募志愿者，与选民交谈，并赢得这次选举。”

路透社引述无党派监督组织“竞选法律中心”的律师绍拉夫·戈什（Saurav Ghosh）说，由于哈里斯作为副总统候选人已经是“拜登竞选总统”委员会的一员，她应能动用这笔钱。

无论如何，联邦选举委员会不太可能在11月5日之前解决这个问题。委员会说，他们无法对未解决的问题发表评论。