意大利战斗机在澳大利亚参加军演时坠毁

一架意大利战斗机在澳大利亚北领地参加多国军事演习时发生坠机事故，飞行员弹射逃生。

法新社报道，意大利国防部在简短的声明中说，目前尚不清楚欧洲台风战斗机（Eurofighter Typhoon）在训练飞行中坠毁的原因。

意大利军方说：“飞行员很快就弹射逃生。他健康状况良好，在医院完成了健康检查。”

坠机事件发生在星期三（7月24日）上午10时45分左右（新加坡时间9时15分）。

澳洲紧急救援人员和国防官员说，这架飞机在北领地参与代号“漆黑”（Pitch Black 24）演习期间在达尔文（Darwin）附近坠毁。飞行员“在弹射后立即通过无线电与该地区的机组人员取得联系”。

澳洲国防部的声明指出：“在执行‘漆黑24’演习期间，一名国际参与者在早晨飞行任务中从飞机上弹射出来，目前状况良好……当天的所有后续飞行计划均已取消。”

北领地警方的声明称，飞机在乡村小镇戴利河（Daly River）西南约18公里（11英里）处坠毁，这个牧牛和渔业小镇人口不到500。

新华社报道，两年一度的“漆黑”军事演习由澳洲皇家空军主办，通常在北领地举行。今年的“漆黑”军事演习于7月12日至8月2日举行，共有20个国家的140多架飞机参加。