联合国报告：去年全球每11人中就有一人面临饥饿

联合国发布的一份报告说，去年约有7亿3300万人面临饥饿，这相当于全球每11人中就有一人食不果腹，当中非洲每五人中就有一人饥饿。

新华社报道，联合国粮农组织、国际农业发展基金、联合国儿童基金会、联合国世界粮食计划署和世界卫生组织星期三（7月24日）发布《世界粮食安全和营养状况》报告。

报告警告，各国在实现2030年可持续发展目标——即零饥饿方面进展严重不足。

报告表明，全球消除饥饿的步伐不进反退，食物不足水平倒退15年，相当于2008年至2009年间水平。

报告称，尽管在发育迟缓和纯母乳喂养等特定领域有所进展，但仍有大量人口处于粮食不安全和营养不良的状态，全球饥饿水平连续第三年居高不下，去年有7亿1300万至7亿5700万人食物不足，中位数高达7亿3300万人，较2019年新增约1亿5200万人。

以饥饿人口比例而言，非洲持续攀升，亚洲虽然保持平稳，但区域内饥饿人口占全球半数以上，因而亚洲仍面临严峻挑战。2022至2023年间，西亚、加勒比和非洲大多数区域的饥饿形势呈上升趋势。

上述五家联合国专门机构警告称，如果放任当前态势发展，到2030年将有约5亿8200万人处于长期食物不足状况，半数位于非洲区域。