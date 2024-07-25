内坦亚胡在美国会演讲 许多民主党议员缺席

以色列总理内坦亚胡在美国国会发表演讲时说，加沙地带在战争结束后应该由不寻求摧毁以色列的巴勒斯坦人领导。许多民主党议员抵制了内坦亚胡的讲话，警察还对国会外的抗议者使用了胡椒喷雾。

内坦亚胡星期三（7月24日）在国会联席会议上说，美国必须在以色列打击哈马斯的战争中与其保持团结。他说：“为了让文明的力量取得胜利，美国和以色列必须站在一起。”他也说，在可预见的未来，以色列必须对加沙进行压倒性的安全控制。

彭博社报道，尽管对战争的批评在升温，内坦亚胡在讲话时获得几次起立鼓掌，反映出他获得了广泛的两党支持。20几名美国议员宣布不会出席，以此抗议不断上升的死亡人数和内坦亚胡对加沙地带战争的处理。据哈马斯控制的加沙卫生部的数据，约有3.9万巴勒斯坦人死亡。

内坦亚胡的演讲正赶上美国近期政局突变。美国总统拜登星期天宣布退选并支持副总统哈里斯接棒。一周前，前总统特朗普在宾夕法尼亚州的集会上因枪击受伤。

哈里斯通常会主持此类活动，但她前往印第安纳波利斯出席的竞选集会。哈里斯定于星期四会见内坦亚胡，拜登也是。

在国会大厦外示威的人群手持的牌子写着“停止屠杀”等字眼。（法新社）

路透社报道，缺席的知名民主党议员包括民主党参议院第二号人物迪克·德宾（Dick Durbin）、参议员蒂姆·凯恩（Tim Kaine）、杰夫·默克利（Jeff Merkley）、布赖恩·沙茨（Brian Schatz）及帕蒂·默里（Patty Murray）等人。

此前的报道说，共有逾50名美国国会议员公开表明他们不会出席这场演说，包括前众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）。美国全国广播公司（NBC）报道，有两名共和党议员也缺席内坦亚胡的演说。

应内坦亚胡邀请出席演讲的人包括亿万富翁埃隆·马斯克，他之前表示支持特朗普和其竞选搭档万斯。内坦亚胡毫不掩饰对特朗普的青睐，并计划于星期五前往佛罗里达州的海湖庄园与他会面。

数以千计示威者在他抵达前，聚集在国会大厦附近，抗议以色列对加沙地带发动战争。示威者手持的牌子写着内坦亚胡是“受通缉的战争罪犯”和“停止屠杀”等字眼。