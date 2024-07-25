FBI：行刺特朗普的枪手曾使用无人机 动机仍未明

美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷说，前总统特朗普遇刺案的调查还在进行，调查人员仍在评估枪手的动机。

联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）星期三（7月24日）告诉议员，该机构正在“不知疲倦地”调查7月13日枪击事件的真相。他披露了由FBI牵头的调查新细节，包括枪手显然使用无人机查看了袭击地点附近区域的情况。

彭博社报道，他告诉众议院司法委员会：“我想向你们和美国人民保证，联邦调查局的工作人员将继续不懈努力查清事情真相。”

美国官员此前就案情指出，当时20岁的袭击者克鲁克斯（Thomas Matthew Crooks）爬上宾夕法尼亚州巴特勒市室外舞台视线范围内的一个屋顶，用半自动步枪打伤了特朗普，并造成一名与会者死亡，另有两人受伤。一名特勤局枪手随后击毙了克鲁克斯。

FBI表示，目前为止的调查表明，克鲁克斯是单独行动。技术人员已经获取了他的手机并在分析他的电子设备。

克里斯托弗·雷告诉议员，调查人员发现克鲁克斯使用了加密通信应用程式。他还说，调查人员在该建筑屋顶上发现了八枚子弹。

他补充说，调查人员认为，克鲁克斯在枪击发生前约两个小时曾在该地区使用无人机，而且他的车里有两个“相对简陋”的爆炸装置，可供他在屋顶时远程引爆。

除了FBI的调查，议员们也展开了调查。枪击事件发生时担任特勤局局长的切特尔（Kimberly Cheatle）星期一到国会作证后，于星期二辞职。