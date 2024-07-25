美国总统拜登就退选对全国讲话 传递火炬给新一代

美国总统拜登在白宫椭圆形办公室向全国民众发表讲话，首次解释自己突然退出2024年总统竞选的原因，称他正在“将火炬传递给新一代”。

拜登将在美国东部时间星期四（7月24日）晚上8时（新加坡时间星期五早上8时）的电视黄金时段发表讲话，白宫之前发布了他的演讲摘录。政治生涯达50多年的拜登说：“我认为，最好的前进方式是将火炬传递给新一代。这是团结我们国家的最佳方式。”

拜登说：“在短短几个月内，美国人民将选择美国的未来道路。”

拜登赞扬副总统哈里斯经验丰富、坚韧且有能力。他说：“我做出了我的选择。我已经表明了我的观点。我要感谢我们伟大的副总统卡马拉·哈里斯。她经验丰富。她很坚强。她很有能力。她是我不可思议的合作伙伴，也是我们国家的领导人。现在选择取决于你们，美国人民：你们做出这个选择。”

哈里斯迅速巩固了党内的支持，于本周成为民主党推定候选人。民主党8月上旬举行全国代表大会时，料确认哈里斯为民主党总统候选人，并公布她的竞选搭档人选。

拜登说：“美国的伟大之处就在这里，国王和独裁者不能统治。人民统治。历史掌握在你们手中。权力掌握在你们手中。美国的理念掌握在你们手中。”

路透社报道，拜登17日在拉斯维加斯参加竞选集会期间冠病检测呈阳性，出现轻微症状。随后，他返回特拉华州威尔明顿（Wilmington）的住所自我隔离，并在此期间继续履行总统的全部职责。拜登在特拉华州家中休养了近一个星期，战胜了冠病。养病期间，他权衡自己的2024年候选人资格，最终放弃了竞选活动。

81岁的拜登在6月27日的总统竞选辩论表现不佳后，拒绝了民主党数周来要求他下台的压力。在经过几天的自我反省和内部民意调查的压力之后做出了退选决定。内部民意调查预测，他可能会在11月的大选中输给共和党人特朗普，并拖累与他一起的民主党同僚。

这将是拜登自屈服于民主党同僚的压力并于星期天通过社交媒体宣布决定不再寻求连任以来首次发表长时间公开讲话。

拜登是自1968年以来第一位不寻求连任的现任总统，当时，林登·约翰逊（Lyndon Johnson）因处理越南战争的政策而受到批评，于3月31日突然退出竞选。