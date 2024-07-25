拜登退选后首场集会 特朗普称哈里斯为“激进左派疯子”

美国共和党总统候选人特朗普攻击他的民主党新竞争对手哈里斯，称她为“超自由主义驱动力”，要她为拜登政府的移民政策负责。

路透社报道，特朗普星期三（7月24日）在北卡罗来纳州夏洛特（Charlotte）的竞选集会上说：“作为边境沙皇，卡马拉开放了我们的边界，允许来自世界各地的2000万非法移民涌入我们的国家。”这是自总统拜登星期天退出竞选以来的首场竞选集会。北卡罗来纳州是少数几个对大选胜负至关重要的战场州之一。

拜登让哈里斯负责与中美洲国家合作，帮助遏制移民潮，但没有赋予她维护边境安全的责任，也没有任命她为所谓的“边境沙皇”。

78岁的前总统特朗普将副总统哈里斯描述为美国历史上当选的最自由主义政治家。他说：“三年半以来，撒谎的哈里斯一直是拜登每一场灾难背后的极端自由主义推动力。她是一个激进的左派疯子，如果她有机会上任，她就会摧毁我们的国家。”

59岁的哈里斯是第一位担任副总统的黑人女性和亚裔美国人，如果她在11月５日获胜，她将成为第一位当选美国总统的女性。在拜登退出三天后，她打破了僵化的竞选格局，并在民主党人中激发了新的活力。

特朗普的集会是在81岁的拜登就退选在椭圆形办公室向全国发表讲话的两个小时前举行。拜登向全国人民解释他为何会应民主党同僚的压力下退出竞选。

特朗普一直以拜登的年龄为话题，现在他被迫转向，因为他已成为美国历史上最年长的提名人。

特朗普还就堕胎问题抨击哈里斯，说她主张孕妇在怀孕八九个月的时候堕胎，“就在胎儿出生前甚至出生后处决婴儿。”他说，我们不会让这种事情发生。