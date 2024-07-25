美国总统拜登就退选对全国讲话 特朗普说“糟得无法理解”

美国总统拜登向全国发表讲话时说，放弃连任竞选并支持副总统哈里斯为民主党候选人是团结国家和拯救民主的最佳方式。共和党候选人特朗普随即在其社交平台发文，批评拜登与哈里斯为美国一大耻辱。

81岁的拜登星期三（7月24日）在白宫椭圆形办公室向全国发表讲话时说，根据他在第一个任期内的表现，他相信自己能赢得第二个任期。

拜登星期天宣布结束总统竞选。路透社引述他说：“但是没有什么可以阻止我拯救我们的民主。这包括个人的雄心……所以。我认定，最好的前进方式是将火炬传递给新一代。这是团结我们国家的最佳方式。”

拜登演说结束后，共和党没有什么动静，特朗普的副手万斯（J.D. Vance）也没发声，倒是特朗普在他的“真相社交”平台上接连发帖称，这次演讲“几乎无法理解，而且太糟糕了！”还以全大写字体批拜登及哈里斯是美国的一大耻辱。

他也嘲笑哈里斯，说她“愚蠢如磐石”，称她为“说谎的卡马拉·哈里斯”，并抱怨说，在与拜登对抗数月后，他的竞选活动现在必须“重新开始”。

在拜登对全国民众讲话前的两个小时，特朗普在北卡罗来纳州夏洛特（Charlotte）的竞选集会上称哈里斯为“超自由主义驱动力”，指她开放边界，允许来自世界各地的2000万非法移民涌入，要她为拜登政府的移民政策负责。北卡罗来纳州是少数几个对大选胜负至关重要的战场州之一。

特朗普说：“三年半以来，撒谎的哈里斯一直是拜登每一场灾难背后的极端自由主义推动力。她是一个激进的左派疯子，如果她有机会上任，她就会摧毁我们的国家。”

特朗普还少有地就堕胎问题抨击哈里斯，说她主张孕妇在怀孕八九个月的时候堕胎，“就在胎儿出生前甚至出生后处决婴儿”。他说，我们不会让这种事情发生。

获拜登钦点为继任者的哈里斯迅速争取得民主党要员的支持，料能在8月上旬的民主党全国代表大会上获提名为民主党总统候选人。支持者也主张哈里斯同特朗普辩论，期待检察官出身的哈里斯在辩论台上扳倒特朗普。

保守派福克斯电视网（Fox）已邀请哈里斯与特朗普于9月17日参加福克斯主办的总统大选辩论。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，辩论将在摇摆州宾夕法尼亚州举行，福克斯主播拜尔（Bret Baier）及麦卡勒姆（Martha MacCallum）将担任主持人。