周四美市盘前几乎持平 重点谈谷歌母公司Alphabet股价隔夜下挫

星期四（7月25日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期四（7月25日）几乎持平。美市“七巨头”，包括：苹果、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达、Meta Platforms和特斯拉，隔夜总市值蒸发了7682亿美元，是“七巨头”有记录以来最大的单日市值损失。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升1.70点或0.03％，报5428.80点；纳斯达克100指数期货微跌2.90点或0.02％，报19034.20点；道琼斯指数期货则起35.10点，报39889.00点。

谷歌母公司Alphabet资本开支突增，以及电动巨头特斯拉的业绩欠佳，削弱了投资者对大型股的信心。标准与普尔500指数和纳斯达克指数隔夜（星期三）大跌，跌幅是自2020年底以来最糟糕的一天。

标准与普尔500指数隔夜下跌128.61点，闭市报5427.13点。重量级的道琼斯指数则跌504.22点，闭市报39853.87点。以科技股为主的纳斯达克100指数更是退低3.65％或721.95点，以19032.39点收市。

美国股市隔夜的交易非常活跃，交易所的总成交量达到129亿4000万股，比过去20天的114亿8000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

电动汽车制造商特斯拉星期二（23日）盘后发布的第二季度盈利不达标，导致该股股价隔夜收盘时下挫12％，创下该股自2020年9月8日以来最大百分比跌幅。当时特斯拉股价下跌了21％。今晚盘前特斯拉股价继续退低1.68％，截稿时报212.37美元。

许多人工智能相关的股票在今晚盘前继续走低。在截稿时，晶片制造商英伟达的股价盘前下跌0.84％；Super Micro Computer继隔夜下滑9.2％后，今晚盘前继续下跌2.47％。

福特汽车公司（Ford Motor）第二季度调整后每股盈利是0.47美元，比市场分析师预测的0.68美元低了许多。该汽车制造商也维持之前作出的全年盈利预测不变。福特汽车股价在今晚盘前下跌13.31％，截稿时报11.85美元。

星期四下文我们来看看谷歌母公司Alphabet股价为什么会在隔夜下挫。今晚盘前该股退低0.83％，截稿时报172.92美元。

盘前活跃股按序：英伟达、特斯拉、福特汽车、SoFi Technologies和Palantir Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价全部退低。

Alphabet必须在生成式人工智能投入研发资金，以避免其他竞争对手对它的核心业务，即谷歌搜索引擎构成任何威胁。（路透社）

Alphabet Inc



（纳斯达克证券交易所代码：GOOGL）

谷歌母公司Alphabet业绩虽然超越分析师的预测，但是它展开的大规模与人工智能相关的资本投资让许多投资者咋舌，导致该股股价在隔夜显著下跌超过5％。作为美市“七巨头”当中首个发布季度业绩的公司，Alphabet的股价的走势也让许多投资者重新思考，对大型科技股短期的过高期望是否实际。



Alphabet的股价走势突显“七巨头”在2024年继续实现两位数和三位数的百分比涨幅的不易，也反映出投资者对人工智能的乐观情绪可能过于亢奋。因为要实现高盈利是需要时间，以及资本投资的。



Alphabet这次就是在人工智能和云端系统方面投入的资金超出分析师预期，所以才导致Alphabet股价下挫。其实Alphabet的季度业绩是连续第二个季度超出预期的。该集团截至6月底的季度每股盈利是1.89美元，比市场分析师平均预测的高出0.04美元，比去年同期的也多出30％。它的营业额也比华尔街预期的843亿美元略高，计847亿4000万美元，同比增长13.6％。



但是在该季度里，集团的资本支出却超出大多数分析师的预期。该数字从截至今年3月底的120亿美元，增至132亿美元。与去年6月底的70亿美元相比更是高出许多。Alphabet总裁波拉特（Ruth Porat）在业绩发布会时就说，在今年接下来的季度里，集团的资本支出还会继续保持在或是高过3月份的120亿美元。



在人工智能的跑道上，Alphabet一直在与微软等竞争对手抢夺云端服务市场。Alphabet也必须在生成式人工智能投入研发资金，以避免其他竞争对手对它的核心业务，即谷歌搜索引擎构成任何威胁。



为了腾出现金，谷歌试图通过裁员和整合部分业务来控制开支。波拉特就表示，从3月底到6月底期间，集团的员工人数有所下降，招聘速度也大幅放缓。



虽然波拉特预计明年的营运盈利率将会上升，但她也称，截至今年9月底的季度盈利率将会面对来自折旧以及人工智能和云端方面支出的压力。



尽管如此，谷歌股票目前的本益比是大约24倍，与同行平均的27倍本益比相比算是相当合理的。这些其他大型、有雄厚自由现金流盈利的科技公司就包括：苹果34倍、亚马逊50倍、微软37倍和Meta Platforms26倍。