30秒内偷豪车 柔佛警方粉碎八团伙

马来西亚柔佛警方最近瓦解八个盗窃与走私豪华汽车的团伙，并逮捕116人。这是近年来遭警方侦破的最大规模偷车团伙。警方发现，团伙成员利用高科技设备在30秒内解除豪车的防盗系统，并将车子开走和销往邻国。

柔佛州总警长古玛星期四（7月25日）召开记者会说，警方6月21至7月21日展开了“快速行动”，根据情报突击多家修车厂、车行以及汽车零件商店。

他说，警方总共起获81辆各类车辆和电单车，以及拆解后剩下的电单车骨架，还有一些车子和电单车零件。警方也逮捕116人，包括110名马国人和六名外国人。

这些被捕者年龄介于16至59岁，其中四人是女性。警方也发现其中一些被捕者是通缉犯，以及涉及毒品案的逃犯。

古玛说，被捕者之中，有八人涉及豪华车盗窃案、六人涉嫌老旧名牌二手车盗窃案，另外10人则涉及电单车盗窃案。

他指出，这些犯罪团伙先利用万能钥匙启动车子引擎，随后再运用高科技设备解除豪车的全球定位追踪系统，整个偷车过程约30秒。

警方调查发现，团伙主要在公寓、停车场及购物中心下手。警方因此提醒民众必须确保车子装有完善防盗系统。

他透露，团伙得手后，就将偷来的豪车或豪华电单车通过陆路运往邻国销售。一辆二手四轮驱动车售价约4万令吉（约1万1500新元）。

他说，柔佛今年1月至今，共有有69辆四轮车和豪华车失窃，车主损失约880万令吉。

警方援引刑事法典的偷窃、不诚实接受赃物以及非法接收或私藏贼赃等三项条文调查此案。

