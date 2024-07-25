安华：马国国债从1000亿令吉减至860亿令吉

马来西亚首相安华否认上台至今的国家债务不减反增。他说，团结政府2022年11月上台时的国债达1000亿令吉（约288亿新元），如今已减至约860亿令吉。

换言之，安华执政约20个月以来，马国国债减少约140亿令吉。

安华也是财政部长。他星期四（7月25日）在脸书发布视频指出，社交媒体近来热烈讨论国债在团结政府上台后是否减少，反对党也指团结政府并未兑现减少国债的竞选承诺，但事实并非如此。

他说，在国盟执政的2021和2022年，马国国债达1000亿令吉。但团结政府上台后，2023年的国债减至930亿令吉，今年更减少到860亿令吉。“有人说我们的财政政策和预算案限制发展，也没有兑现竞选承诺，这并不正确。”

他承认，马国国债目前占国内生产总值（GDP）约64%，这确实影响国内外投资者的信心，因此团结政府的目标是逐步将占比减至60%以下。

他也说，马国2022年财政赤字为5.6%，去年降至5%，今年预计为4.3%。

此外，安华星期四在马国报穷局成立100周年庆典开幕仪式致词时说，“2023年破产（修正）法令”生效近一年以来，全国已有14万2510名破产者脱离穷籍，超过政府此前预设的13万人目标。“这意味这14万户家庭可以松一口气并继续生活。”

团结政府一年前为落实“第二次机会政策”并强化破产管理，去年10月决定出台“2023年破产（修正）法令”。

安华说，政府也注资100亿令吉成立爱心援助金（STR），让900万名全国收入最低的四成民众（B40）和收入中等的四成民众（M40）受惠。

他说，导致破产的原因很多，其中包括破产者自身疏忽，但也可能是经济放缓或冠病疫情的影响。政府因此有责任振兴经济，并给破产者第二次机会。