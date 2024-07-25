亚太禽流感病例上升 联合国呼吁采取紧急措施

联合国粮食及农业组织指出，亚太地区人类和动物禽流感病例呈“令人震惊”的上升趋势，并呼吁采取紧急统一的措施。

路透社报道，联合国粮食及农业组织星期四（7月25日）发声明说，H5N1病毒的传播范围比以往任何时候都要广，甚至触及南美洲和南极洲，也感染新的野生动物和家畜。

“自2023年底以来，我们观察到人类病例增加，同时传播到新的动物物种。我们发现新型A/H5N1毒株更容易传播，增加大流行病的威胁，立即采取协调一致的预防措施是至关重要的。”

联合国机构统计，自去年底以来，柬埔寨出现13例新的人类感染病例，中国和越南也出现更多病例。

报告称，印尼和菲律宾由于生态环境多样、生物安全措施有限，面临着更高的安全要求，而印度、尼泊尔和孟加拉也在与禽流感疫情作斗争。

报告也敦促成员国共同努力，实施全面监测系统，以追踪病毒的传播和演变。

报告也呼吁各国政府、国际组织和私营部门透明地共享信息，并强调家禽业需要加强生物安全措施。

近年来，H5N1禽流感病毒株席卷全球，导致数十亿只养殖和野生鸟类死亡，并蔓延到数十种哺乳动物。

澳大利亚正在应对三起禽流感疫情，并于5月报告一例人类感染H5N1病例。

今年早些时候，一名中国妇女死于一种罕见的H3N8亚型禽流感，这是世界上第一例死于该病毒株的病例。