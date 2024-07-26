美以领导人会面 哈里斯强调不会对加沙危机保持沉默

美国总统拜登和副总统哈里斯星期四（7月25日）先后与访问华盛顿的以色列总理内坦亚胡举行会谈，料将成为民主党总统候选人的哈里斯表明，她不会对加沙地带的人道主义危机“保持沉默”。

《纽约时报》报道，这是拜登在宣布放弃寻求连任后，首次在白宫接见外国领导人，也是他就任以来，首次在白宫与内坦亚胡见面。

两人的关系在中东局势岌岌可危之际益发紧绷，但拜登星期四在椭圆形办公室笑容满面地与内坦亚胡亲切交谈，短暂的友好气氛，掩盖了两人之间因加沙战争和美国推动停火而产生的深层矛盾。

拜登没有在记者在场时谈及以哈局势，而是把发言权交给内坦亚胡，内坦亚胡则利用这个机会对拜登给予以色列的支持表示感谢，称期待在未来几个月继续与拜登携手合作。

另据路透社报道，哈里斯星期四也同内坦亚胡会面，人们关注的是如果她当选美国总统可能如何改变美国对以色列的政策。

以色列总统内坦亚胡（左）7月25日到美国副总统办公室与哈里斯会面。（彭博社）

获拜登支持接棒成为民主党总统候选人的哈里斯说，她和内坦亚胡就加沙地带的人道局势进行了“坦诚”会谈，她重申，“以色列有权自卫。如何自卫很重要”。

哈里斯在会后告诉记者，她明确地告诉内坦亚胡，她对加沙地带严峻的人道局势严重关切。

哈里斯说，不能对这些悲剧视而不见，并强调她“不会保持沉默”。

拜登当天早前在与内坦亚胡会谈时，敦促内坦亚胡结束持续了九个月的加沙战争。这是自去年10月7日哈马斯突袭以色列南部，拜登随即访问以色列以宣誓美国对以色列的支持以来，拜登再次和内坦亚胡面对面会谈。

白宫国家安全发言人柯比说，以色列和控制巴勒斯坦地区的哈马斯武装分子在停火谈判方面仍然存在分歧，但“我们现在比之前更为一致了”。

他说：“双方都必须做出妥协。”