消息指以色列寻求改变停火计划使谈判变得复杂

四名消息人士称，以色列正在寻求更改加沙地带停火与释放人质计划，这使得达成一份最终协议以结束以哈战争的谈判变得复杂。

一名西方官员、一名巴勒斯坦人和两名埃及消息人士告诉路透社，以方说停火开始生效后，返回以色列北部的巴勒斯坦人应该接受筛查。这违反了原先协议，即允许逃往南部的平民自由回返他们的家园。

受访的西方官员说，以色列谈判人员希望对返回加沙北部的平民建立一套审查机制，他们担心这些平民可能会支持仍盘踞在当地的哈马斯武装分子。

一名巴勒斯坦人和埃及消息人士透露，哈马斯已拒绝以色列新提出的要求。

埃及消息人士说，另一个症结在于以色列要求保留对加沙与埃及边界过境点的控制权，开罗方面认为这超出了敌对双方接受的最终协议框架。

以色列总理办公室、白宫和埃及外交部，没有立即回应对以色列新要求置评的请求。

美国总统拜登和副总统哈里斯星期四（7月25日）先后与访问华盛顿的以色列总理内坦亚胡举行会谈。

拜登在白宫椭圆形办公室与内坦亚胡会面时，敦促以色列结束持续了九个月的加沙战争。这是自去年10月以哈爆发战争，拜登随即访问以色列以来，两人再次面对面会谈。

拜登宣布放弃竞选连任后，料将成为民主党总统候选人的哈里斯在与内坦亚胡会面后告诉记者：“以色列有权自卫。如何自卫很重要。”她同时明确地告诉内坦亚胡，她对加沙地带严峻的人道局势严重关切。

哈里斯说，她不会对此“默不作声”。