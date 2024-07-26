两民调显示哈里斯对特朗普的表现优于拜登

一项新公布的民意调查结果显示，在可能决定美国11月5日总统选举结果的战场州，副总统哈里斯作为民主党总统候选人的表现优于总统拜登，缩小了与共和党总统候选人特朗普的差距。

路透社报道，根据星期四（7月25日）发布的爱默生学院/希尔民调结果，特朗普在四个关键州领先，分别为亚利桑那州的49%比44%，佐治亚州的48%比46%，密歇根州的46%比45%，宾夕法尼亚州的48%比46%。

特朗普和哈里斯在威斯康星州的支持率持平，均为47%。

爱默生针对已登记选民的最新民调于7月22日及23日进行，每个州的可信区间为正负3.4%。

在7月初进行的一项爱默生民调中，哈里斯在这五个州的表现都胜过拜登。

另外，《纽约时报》/锡耶纳学院星期四发布的一项全国性民调也显示，哈里斯在与特朗普的对决中表现比拜登来得好。

根据这项调查，在登记选民中，特朗普以48%对46%领先哈里斯2个百分点。根据三周前进行的一项民调结果，特朗普以49%对41%领先拜登8个百分点。

《纽约时报》/锡耶纳学院的民调对全国范围的1142名登记选民进行调查，民调误差范围为正负3.3个百分点。

路透社/益普索星期二（23日）发布的一项全国性民调显示，哈里斯以44%比42%领先特朗普，民调误差范围为正负3个百分点。

拜登上星期天（21日）宣布退出总统竞选并支持哈里斯接棒成为民主党总统候选人，她于本周展开竞选活动。