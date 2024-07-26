古特雷斯警告人类面对“极端高温流行病”

联合国说，即使在传统气候温和的地区也有越来越多工人面临高温威胁，他警告人类正面对“极端高温流行病”。

法新社报道，联合国秘书长古特雷斯星期四（7月25日）在纽约联合国总部就极端高温发表讲话说，刚刚过去的7月21日、22日和23日，是有记录以来最热的三天，这一周出现的高温现象史无前例。

他说，欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局近日宣布7月21日为有记录以来最热的一天。但7月22日气温继续攀升。据联合国刚收到的初步数据，7月23日的气温仍居高位。这意味着7月21日、22日和23日是全球有记录以来最热的三天。

古特雷斯说，极端高温正在对人类和地球产生极端影响，世界必须面对气温上升的挑战。

联合国国际劳工组织（ILO）的数据显示，2020年全球超过70%的劳动力面临酷热天气，比2000年增加了近9%。去年为有记录以来最热的一年。

根据国际劳工组织在一份按地区细分高温压力的最新报告，非洲的高温情况最严重，近93%的工人在工作中受到过度高温影响，其次为阿拉伯国家，83.6%工人承受高温压力，亚太地区以74.7%排第三。

国际劳工组织的报告发现，工作时暴露于高温环境的情况，以欧洲和中亚地区增长最快，20年间上升了17.3%，达到29%。

与此同时，美洲、欧洲和中亚是高温职业伤害发生率增长最快的地区，20年间分别增长了33.3%和16.4%。

极端高温 对人类和地球产生极端影响

古特雷斯说：“数十亿人正面临极端高温疫情，在日益致命的热浪中感到萎靡不振，全球气温超过50摄氏度。换算为华氏是122度，接近沸点。”

他警告说，地球正变得越来越热，这对世界各地的每个人来说都越来越危险。极端高温正在“撕裂”全球经济，扩大不平等，破坏可持续发展目标并造成人员死亡。据估计，高温每年导致近50万人死亡，这一数字大约是热带气旋造成死亡人数的30倍。

国际劳工组织报告作者佩尔迪加奥在一份声明中说：“极端高温给全球工人带来了前所未有的挑战，这些挑战不仅是发生在酷暑期间。”

国际劳工组织7月23日发布报告说，高温是一种无声杀手，室内和室外工作面对的高温危险会增加“热衰竭、中暑、心血管和呼吸系统疾病以及死亡等风险”。

哥白尼气候变化服务局7月23日发布报告说，全球在7月21日刚刚经历了有记录以来最热的一天，日平均气温达到17.09摄氏度。该气温以0.01摄氏度之差刷新2023年7月6日创下的最高纪录。

但哥白尼气候变化服务局24日公布的数据显示，7月22日全球日平均气温为17.15摄氏度，连续第二天打破单日最热纪录，是1940年开始记录相关数据以来最热的一天。该机构25日公布的初步数据显示，7月23日气温与前两天相似。