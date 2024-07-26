周五美市盘前上涨 重点谈刚挂牌的全球最大冷藏集团Lineage Inc

星期五（7月26日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（7月26日）明显走高，科技股也开始反弹。投资者密切关注较迟时候发布的个人消费支出价格指数。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升45.20点或0.84％，报5444.40点；纳斯达克100指数期货起207.60点或1.10％，报19033.50点；道琼斯指数期货也起了280.90点，报40216.00点。

标准与普尔500指数和纳斯达克综合指数隔夜（星期四）收盘走软。大型股隔夜未能弥补前一天在抛售中造成的损失。

标准与普尔500指数隔夜下跌27.91点，闭市报5399.22点。重量级的道琼斯指数则起81.20点，闭市报39935.07点。以科技股为主的纳斯达克100指数退低1.06％或201.81点，以18830.59点收市。

美国股市隔夜的交易依旧非常活跃，交易所的总成交量是132亿3000万股，比过去20天的116亿股平均成交量显著多很多。

盘前交易重点：

在华为等中国本土公司明显赶上之际，科技巨头苹果公司（Apple）今年第二季度在中国智能手机市场失利。根据市场追踪机构IDC的数据，iPhone第二季度的出货量同比下滑3.1％，而它的竞争对手Android的出货量则同比增长11％。这是苹果公司过去四年以来，首次被挤出了中国前五大手机制造商排行榜。尽管如此，苹果公司股价在今晚盘前仍上升0.91％，截稿时报219.48美元。

OpenAI宣布它过去一直在以SearchGPT为临时名称，测试全新的人工智能搜索功能。这个宣布即刻影响到Alphabet，因为它旗下的谷歌是全球最具主导地位的搜索引擎。Alphabet 股价在隔夜下跌3.1％之后，在今晚盘前回弹0.76％，截稿时报168.55美元。

血糖监测设备制造商DexCom下调本财年销售预测，导致该公司股票在今晚盘前猛挫35％，截稿时报69.85美元。该公司高管们预计，本财年营业额会是40亿美元至40亿5000万美元，比之前预计的42亿美元至43亿5000万美元低。

星期五下文我们来看刚在隔夜挂牌交易、全球容量最大的冷藏集团Lineage Inc。今晚盘前该股退低0.47％，截稿时报80.40美元。

盘前活跃股按序：英伟达（Nvidia）、特斯拉（Tesla）、Palantir Technologies、SoFi Technologies和DexCom Inc。截稿时，除了DexCom Inc股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

Lineage总裁兼首席执行官莱姆库尔（Greg Lehmkuhl）（中左）和联合创始人马尔凯蒂（Kevin Marchetti）（中）隔夜为公司首日在纳斯达克股市挂牌敲响开业钟。（彭博社）

Lineage Inc



（纳斯达克证券交易所代码：LINE）

全球容量最大的冷藏集团Lineage Inc，隔夜首次公开发售将近5700万股，筹集了44亿美元资金，成为今年规模最大的首次公开售股（IPO）项目。

这家总部位于密歇根州诺维的冷藏集团，股票是在纳斯达克交易所上市交易，代码为“LINE”。开盘时，该股股价就即刻跃升至82美元，比它IPO的价格要高出四美元。该股最后闭市报80.78美元，全日上涨3.6％。

Lineage原本是在上个星期宣布计划发行4700万股普通股，每股价格在70至82美元的范围。但是在星期三（24日）较迟时候，该公司最后决定以每股78美元的价格，发售将近5700万股股票。Lineage的规模算是开年至今最大宗的IPO，名列第二的是今年5月份公开售股的游轮运营商Viking Holdings，筹集的资金是15亿美元。

在IPO之后，Lineage将拥有2亿3370万股流通股，估值估计是192亿美元。Lineage在2021年的一轮融资中筹集19亿美元，当时该公司的估值约为180亿美元。之后，Lineage也在2022年1月间又筹集了17亿美元，在2022年12月再筹集了7亿美元。不过在这两轮的融资行动中，该公司没有透露它的估值。

自疫情爆发以来，Lineage一直利用全球对冷藏仓储的强劲需求扩张业务，同时也采取积极的收购策略，在北美、欧洲和亚太地区建立了由480多个配送中心组成的网络，冷藏总容量将近30亿立方英尺，全球名列第一。

根据Lineage招股说明书，该公司全球客户超过1万3000户。他们大多数都是食品公司，其中也包括一些血浆销售公司和宠物食品公司。

值得投资者留意的是，招股说明书的数字也显示，它在最近这段日子都是在蒙受着亏损的，尽管亏损有缩窄的迹象。例如截至今年3月底的季度，该公司的预计亏损为440万美元，而去年同期亏损则是5亿3660万美元。

不仅如此，Lineage也有总额达93亿美元的债务。它在招股说明书中承认这是一个“巨大”的数字。单单是在今年剩余时间和2025年要偿还的债务总额就达到37亿美元。Lineage称，它将通过融资活动或业务赚取的现金支付。